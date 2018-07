Golf | British Open 2018 | Kevin Kisner e Zach Johnson volano in testa! Strepitosa rimonta

oasport

: Piove, Molinari rallenta Secondo giro in calo - cusferraragolf : Piove, Molinari rallenta Secondo giro in calo - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Golf Molinari, al primo giro è 18° A 4 colpi da Kisner leader - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Golf Molinari, al primo giro è 18° A 4 colpi da Kisner leader -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Una coppia made in USA guida la classifica al termine del secondo giro del, terzo Major stagionale in corso di svolgimento sul percorso par 71 del CarnoustieLinks. Gli statunitensisono in testa alla leaderboard con 6 colpi sotto il par, ma l’equilibrio regna sovrano in un torneo che promette di riservare ancora molte sorprese nei prossimi giorni., in particolare, dopo un bogey in avvio, è riuscito ad ergersi al comando con 17 buche senza sbavature e 5 birdie che gli hanno consentito di completare il round in 67 colpi e di recuperare 7 posizioni, affiancando, che ha preservato la prima piazza, pur gettando via l’occasione per andare in fuga con un pesante double bogey alla 18 che gli ha fatto perdere quota. Il miglior giro di giornata, però, reca il marchio dell’inglese Tommy Fleetwood, che ha ...