Golf | Alps Tour | bella prova di Guido Migliozzi | l’italiano secondo

sportfair

: RT @GolfToday_it: Alps De Las Castillas: Migliozzi spacca il campo - muttinis : RT @GolfToday_it: Alps De Las Castillas: Migliozzi spacca il campo - GolfToday_it : Alps De Las Castillas: Migliozzi spacca il campo - GolfToday_it : Alps De Las Castillas dal 18 al 20 luglio con 8 italiani -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Nell’De Las Castillas il francese Thomas Elissalde vince con un birdie alla 2ª buca supplementare, beneha offerto un’altra ottimanell’classificandosi alposto con 202 (71 62 69, -14) nell’De Las Castillas, disputato sul tracciato del LeonClub (par 72) a San Miguel del Camino in Spagna. Il 21enne vicentino, già due titoli sul circuito, ha terminato il torneo al vertice con lo stesso score del francese Thomas Elissalde (202 – 70 69 63) e dell’irlandese Conor O’Rourke (202 – 69 65 68), poi Elissalde ha concluso il playoff in suo favore con un birdie alla seconda buca supplementare. Al quarto posto con 203 (-13) l’austriaco Markus Habeler, in vetta per due turni, quindi due spagnoli: Santiago Tarrio, quinto con 204 (-12), e Jacobo Pastor, sesto con 205 (-11). “Buca in uno” di Grammatica – Sono andati a premio ...