Gli immigrati rubano il lavoro agli italiani e fanno diminuire gli stipendi? Falso Ecco

Studio choc : "Somministrare ossitocina alla gente la spingerebbe ad accoGliere volentieri Gli immigrati" : L'idea di Corbellini servirebbe per "combattere razzismo e xenofobia con la scienza". In poche parole, secondo Corbellini si potrebbero usare le ultime ricerche che hanno scoperto che se si ...

Crollano le nascite in Italia anche tra Gli immigrati : meno di due figli a coppia : E' calo delle nascite anche per le coppie di immigrati . La media è stata di meno di 2 figli a coppia negli ultimi 10 anni. Un dato in controtendenza rispetto al passato e che sembra andare nella ...

Vaticano : "Chiese aperte aGli immigrati" : Lo hanno chiesto prima papa Francesco e poi il missionario comboniano, padre Alex Zanotelli, una delle voci più autorevoli in materia di aiuto agli ultimi

Terremoto - Pirozzi lancia l’allarme : “c’è il rischio che le casette dei terremotati vadano aGli immigrati” : Sergio Pirozzi, Consigliere regionale del Lazio e Presidente della Commissione emergenze e grandi rischi, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sui SAE (strutture abitative di emergenza). “La questione è complessa –ha affermato Pirozzi-. In questi anni si sono avvicendati due commissari e ...

«Non è possibile essere cristiani e rifiutare Gli immigrati» : L'appello si conclude con il riconoscimento all'attività di accoglienza del mondo cattolico nei confronti di migranti e poveri: 'È così grande', scrivono, 'lo sforzo delle nostre Chiese nel ...

Terremoto; Pirozzi : “C’è il rischio che finita l’emergenza le casette dei terremotati vadano aGli immigrati” : Sergio Pirozzi, Consigliere regionale del Lazio e Presidente della Commissione emergenze e grandi rischi, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sui SAE (strutture abitative di emergenza). “La questione è complessa –ha affermato Pirozzi-. In questi anni si sono avvicendati due commissari e ...

"Nelle casette dei terremotati c'è il rischio ci finiscano Gli immigrati" : Anche Sergio Pirozzi lo ammette: "La questione è complessa". Lo sanno i cittadini di Umbria, Lazio e Marche che da due anni ormai combattono con quel che rimane del terremoto che ha messo in ginocchio il loro territorio. La gestione del sisma, passata da Errani alla De Micheli, è da tempo motivo di polemica. Polemica che ora il consigliere regionale del Lazio e Presidente della Commissione emergenze e grandi rischi ha rinfocolato dai microfoni ...

Gli immigrati delinquono di più? Falso : Spiega Paolo Pinotti, coordinatore della Fondazione De Benedetti e docente di Economia alla Bocconi: 'Riflette anche il minor accesso degli stranieri agli istituti alternativi alla detenzione, come ...

Baldassarre : accoGlienza immediata per immigrati via Scorticabove : Roma – “accoglienza nell’immediato e un percorso successivo che tuteli i diritti umani e i legami comunitari per le persone destinatarie dello sfratto eseguito il 5 luglio in via Scorticabove. Il tavolo permanente che abbiamo avviato con la comunita’ sudanese continua a lavorare verso questi obiettivi. Il prossimo incontro si svolgera’ il 23 luglio”. Cosi’ su Facebook l’assessore alla Persona ...

Elisabetta Gardini - immigrati : 'Qualcosa è cambiato in Europa. Non c'è più il messaggio : vi accoGliamo tutti' : 'Siamo in un momento di grandi cambiamenti e confronti. Negli Stati Uniti il dibattito sull'Europa, ma si legga Germania, è molto aspro'. Elisabetta Gardini , ospite a L'aria che tira , su La7 , ...

Corsera - immigrati : diminuiscono Gli sbarchi - i trafficanti si spostano : Cifre che danno ragione a Matteo Salvini e zittiscono , o almeno dovrebbero, i detrattori come Saviano e Boldrini , per fare due nomi a caso. In poche settimane - nota Lorenzo Cremonesi sul Corriere ...

Paolo Becchi - il sospetto su Sergio Mattarella : 'Gli immigrati dopo il suo intervento ci riproveranno' : ... afferma: ' Matteo Salvini va in tutti i modi sostenuto perché sta cercando di contrastare una politica migratoria che danneggia il nostro Paese e certo non aiuta quei poveri disgraziati che arrivano ...

Diciotti - l'ordine di Conte a Salvini e Toninelli : sbarcano tutti Gli immigrati dalla nave militare : Arriva da palazzo Chigi l'ordine di far sbarcare tutti i migranti ancora a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Trapani. In una nota della presidenza del Consiglio viene chiarito che: '...

Matteo Salvini - stop alla Diciotti : 'Gli immigrati devono essere identificati e ammanettati' : Linea durissima di Matteo Salvini sugli immigrati a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera : 'Al momento non c'è un porto, sto andando in ufficio a lavorare', dice dopo l'incontro con il ...