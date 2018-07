Gli eSports in Italia | la mappa del settore di Aesvi e Nielsen

La Juventus debutta neGli eSports : torneo per selezionare il giocatore che rappresenterà il club su FIFA 18 durante l’All Star Game della MLS! : Anche la Juventus fa un primo debutto nel mondo degli eSports: il club bianconero ha organizzato in collaborazione con Dugout, lo speciale social network dedicato a calciatori e club, un torneo che ha come premio finale la possibilità di partecipare, come rappresentante della Juve, ad un match su FIFA 18 che si disputerà durante l’All […] L'articolo La Juventus debutta negli eSports: torneo per selezionare il giocatore che ...

FITA - Angelo Cito : 'Bisogna creare una cultura deGli eSports' - : Quindi valutando anche tutti gli aspetti cari allo sport e quindi al Cio: come l'attenzione alla sedentarietà dei player che va contrastata con misure efficaci e concrete, e così via" ha chiarito. ...

Italia - Gli eSports seguiti come la serie B di calcio : Lo spettatore di esports in Italia è giovane ma non troppo (tra i 16 e i 30 anni), prevalentemente maschio e se si considerano gli spettatori più assidui e interessati aumenta di molto la percentuale di residenti al sud e nelle isole. Soprattutto ai giochi più tradizionalmente legati agli esports, lo spettatore Italiano preferisce le simulazioni sportive come FIFA, Pro Evolution, Formula 1 o Moto GP. La stima fatta da Nielsen Italia, filiale ...

AESVI - ecco il primo rapporto suGli eSports in Italia : Dalle interviste effettuate emerge come i principali trend positivi del mondo eSports siano percepiti anche come gli ambiti su cui c'è bisogno della maggiore accelerazione per far decollare il ...

AESVI presenta il primo Rapporto suGli eSports in Italia in collaborazione con Nielsen : AESVI ha tenuto oggi un'importante appuntamento col quale ha presentato il primo Rapporto sugli eSports in Italia realizzato in collaborazione con Nielsen, l'ente statistico che ha fornito un importante quadro della situazione sull'ottima crescita degli sport elettronici nel nostro paese.Secondo la ricerca, nel nostro paese oltre 260 mila persone (definite "Avid Fan") seguono quotidianamente gli eventi legati all'eSport. Il 35% delle stesse, ...

Il Bayern Monaco va controcorrente : niente debutto neGli esports : Ormai da qualche tempo, anche tra le squadre italiane, si sta riscontrando un interesse sempre più importante per gli esports, ritenuti una leva importante per incrementare i ricavi. C’è chi però sembra intenzionato a muoversi in maniera controcorrente e non si tratta certamente di un club qualsiasi, bensì del Bayern Monaco. A prendere questa decisione, […] L'articolo Il Bayern Monaco va controcorrente: niente debutto negli esports è ...

FIFA del Lupo : dal gol più bello aGli eSports - Wendell Lira sfida Lonewolf! : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...

Il Parma debutta neGli eSports : si cerca il giocatore ufficiale : La Serie A è ormai sempre più travolta dalla passione per il mondo degli esports, in grado di catalizzare l’interesse di milioni di appassionati in tutto il mondo senza distinzione di età. Il settore è in continua espansione e può essere ormai ritenuto uno strumento da non trascurare per un club che aspira ad aumentare […] L'articolo Il Parma debutta negli esports: si cerca il giocatore ufficiale è stato realizzato da Calcio e ...

Con WeArena Gli eSports sbarcano al Wired Next Fest 2018 : Cernusco sul Naviglio, 25 maggio 2018. Da sempre vicina alla comunità dei videogiocatori con un ruolo in prima linea nei principali appuntamenti a loro dedicati, ASUS ROG (Republic of Gamers) annuncia la partecipazione in qualità di partner tecnologico di WeArena per il Wired Next Fest 2018, nota kermesse dedicata ai temi dell’innovazione in tutte le sue declinazione, in programma da oggi fino al 27 maggio a Milano presso i giardini Montanelli. ...

Gli eSports alle Olimpiadi : il Cio organizza un summit con le aziende del settore : A Losanna il CIO incontrerà le aziende del settore esports per valutare concretamente sull'inserimento della disciplina alle Olimpiadi L'articolo Gli esports alle Olimpiadi: il Cio organizza un summit con le aziende del settore è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fortnite pronto all’esordio neGli eSports - stanziato ricco montepremi : Sempre pronti a sfornare novità in rapida sequenza gli sviluppatori di Fortnite, che come abili panettieri continuano a lavorare ad ogni ora del giorno e della notte per garantire alla propria folta community alimenti videoludici di qualità con cui nutrirsi. Un impegno che ovviamente nel corso dei mesi ha portato i suoi frutti e che, complice la formula gratuita con cui il gioco è stato diffuso, ha permesso di attingere a un bacino di utenza ...

Il Real Madrid debutta neGli eSports - solo un test pubblicitario? - : ... anche per via della sua forte vocazione polisportiva, che lo ha portato nel corso degli anni a partecipare con i propri colori a sport differenti dal calcio, come il rugby, il basket e la pallavolo. ...