Giuseppe Conte | Giovanni Tria e Sergio Mattarella | giù la testa La clamorosa vittoria di

Migranti - la lettera di Giuseppe Conte all’Ue : “Creare una cellula di crisi per gestire i soccorsi” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato una lettera al presidente della Commissione europea e al presidente del Consiglio europeo per chiedere alcuni interventi specifici in tema di Migranti e accoglienza. Conte chiede l'istituzione di una "cellula di crisi", "un meccanismo Ue di gestione rapida e condivisa" delle operazioni di salvataggio.Continua a leggere

Cassa Depositi e Prestiti - Giuseppe Conte convoca la riunione. Ma Matteo Salvini : 'Non ne so nulla' : Cortocircuito al governo. Già, perché il premier, Giuseppe Conte , con Luigi Di Maio ha indetto un vertice a Palazzo Chigi per uscire dall'impasse relative alle nomine dei vertici, dg e ad, della ...

Giuseppe Conte - legittima difesa : 'Non daremo incentivi a farsi giustizia da soli' : 'Non daremo incentivi a farsi giustizia da soli, ad armarsi tutti o a sostituire la difesa delle forze dell'ordine con l'autodifesa personale'. Giuseppe Conte in una intervista a Il Fatto quotidiano ...

"Io tra due vice premier e un Cerbero". Giuseppe Conte sul Fatto : "La mia mediazione vince sempre" : Giuseppe Conte esiste. Lo intervista Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, un colloquio di due ore in cui il presidente del Consiglio parla alla continua ricerca di un equilibrio, in cui si racconta e risponde su tanti temi, lasciando però poca traccia di sè, come nelle prime settimane del suo inaspettato incarico a Palazzo Chigi. Parla dei rapporti con i due viceministri ingombranti, con il "Cerbero" Giovanni Tria, del suo ruolo ...

Giovanni Tria - il clamoroso retroscena dal governo : parla solo con Giuseppe Conte - il sospetto di Di Maio : Il ministro dell'Economia , che avrà una parola pesantissima su flat tax e reddito di cittadinanza , a molti esponenti di Lega e M5s sembra voler fare muro, magari in stretta asse con il Quirinale . ...

Giuseppe Conte - l'intelligence e il ritorno di Smiley : Con la nomina di Lorenzo Guerini a presidente del Copasir, il comparto intelligence ha anch'esso ristabilito il suo assetto istituzionale, a cinque mesi dall'elezione del nuovo Parlamento e a un mese e mezzo dalla formazione del nuovo Governo. Qualche giorno fa Giuseppe Conte - che ha mantenuto la delega sui Servizi - ha presenziato alla cerimonia di giuramento delle nuove "spie" e ha pronunciato un discorso, diciamo così, ...

Giuseppe Conte scrive al premier ceco Babis : "Sui migranti abbiamo scelto la legalità - non una strada per l'inferno" : Nessuna "strada verso l'inferno", piuttosto "abbiamo scelto la strada maestra della legalità, della responsabilità condivisa della gestione del fenomeno migratorio, dell'azione concreta, focalizzata e di matrice autenticamente europea". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una lettera inviata al Primo ministro della Repubblica Ceca Andrej Babis, che aveva parlato di "strada verso l'inferno" riferendosi alla ...

Tito Boeri sfida Matteo Salvini - il retroscena : 'Lascio l'Inps solo se me lo chiede Giuseppe Conte' : Non resterà attaccato alla sua poltrona di presidente dell' Inps ma lascerà soltanto a una condizione: che glielo chieda il premier Giuseppe Conte . Tito Boeri lo ha confidato ai suoi collaboratori ...

Immigrati a Francia e Malta - il merito non è di Giuseppe Conte ma di Enzo Moavero Milanesi : Cosa c'è dietro alla decisione di Malta e Francia di prendere 50 Immigrati a testa dei 450 in rada vicino a Lampedusa? Cosa c'è dietro alla decisione che ha spinto Giuseppe Conte ad esultare e ad ...

Giuseppe Conte - Renato Farina : da premier ad Arlecchino - torna a fare il professore : Giuseppe Conte non sarà un grande statista, ma nel suo mitico curriculum potrà con serena coscienza attribuirsi il merito di aver innovato Carlo Goldoni e la commedia italiana. Magari non la politica, ma il guardaroba delle maschere, questo non glielo toglie nessuno. Arlecchino servitore di due padroni, a lui non fa un baffo; lui è a quota tre. Riesce con tranquillità serafica e la ...

Filippo Facci contro Giuseppe Conte : perché ti meriti uno come Rocco Caslino : Ah, vita infame, starsene rinchiusi mentre il sole spacca le pietre, e a che fare? A commentare le gesta di Rocco Casalino, dico, Rocco Casalino: come se l'attuale portavoce del presidente del ...

Giuseppe Conte - il documento dell'Istituto Cattaneo conferma : non conta nulla : Conte non conta, adesso lo dicono anche i numeri. Che il presidente del Consiglio rischiasse di restare "schiacciato" sotto il peso dei suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, lo sospettavano tutti.

Diciotti - la rabbia di Sergio Mattarella contro Giuseppe Conte : il premier deve farsi sentire : Tutti furibondi per il caso della Diciotti. In primis Matteo Salvini , che dal Viminale fa filtrare 'stupore' per l'intervento di Sergio Mattarella che ha favorito lo sbarco degli immigrati. E, ...

Giuseppe Conte - presidente del Consiglio dei ministri - : 'Sta per iniziare lo sbarco dei migranti che sono a bordo della nave Diciotti - ... : Il primo ministro italiano, avvocato Giuseppe Conte, in una nota su Facebook specifica : 'Sta per iniziare lo sbarco dei migranti che sono a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Trapani. ...