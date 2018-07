Giorgio Manetti vuole tornare a Uomini e Donne | Tina e Gemma si oppongono

TINA CIPOLLARI FIDANZATA?/ Da Chicco Nalli a Giorgio Manetti... Vincenzo ha avuto la meglio! : TINA CIPOLLARI FIDANZATA? Dopo la fine del matrimonio con Chicco Nalli, l'opinionista di Uomini e Donne è stata avvistata a Firenze con un uomo misterioso.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 13:09:00 GMT)

Gemma Galgani e Giorgio Manetti : Stanati! Ecco le prove! : Incredibile! Giorgio Manetti e Gemma Galgani, protagonisti di Uomini e Donne Over sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi. Gli scatti dimostrano la loro estate bollente! Giorgio Manetti e Gemma Galgani: il loro amore nato a Uomini e Donne! I numerosi fans di Uomini e Donne ormai hanno compreso che Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono le persone più incoerenti di questo mondo. La loro storia d’amore ha fatto affezionare milioni e ...

Gemma Galgani - prima cena con Giorgio Manetti : "Non rinuncio ai tacchi alti" : Gemma Galgani del trono over, interpellata da 'Uomini e Donne Magazine', ha svelato, i propri trucchi per sedurre un uomo prendendolo per la gola. Una tattica utilizzata anche con Giorgio Manetti che, per 8 mesi, è stato il suo compagno di vita e, che, a più riprese ha cercato, ma invano, di riconquistare. Ecco i segreti da seguire per una cena a due: Credo che il cibo sia amore. La scelta del menù è una ricerca che mira a compiacere e ...

UOMINI E DONNE/ Giorgio Manetti e Anna Tedesco sono ancora amici? La verità (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono sposati? Uno scatto confonde i fan, ma le Ig story della dama…(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:26:00 GMT)

Giorgio Manetti e Anna Tedesco si sentono ancora : parla lei : Uomini e Donne: Anna Tedesco rivela di essere rimasta in contatto con Giorgio Manetti Qualche mese fa su Giorgio Manetti e Anna Tedesco si è scatenata un’incredibile bufera. Difatti l’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti ha insinuato che tra i due ci fosse ben più di una semplice amicizia. Tesi supportata anche dalla dama di origini torinesi Gemma Galgani. Tuttavia Anna Tedesco e Giorgio Manetti hanno sempre rigettato al ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti e Anna Tedesco ancora in contatto fuori : dopo le polemiche lei spiega : Uomini e Donne: in che rapporti sono Giorgio Manetti e Anna Tedesco? dopo le polemiche in TV lei parla del sentimento che oggi li lega Giorgio Manetti e Anna Tedesco sono sicuramente stati tra i protagonisti indiscussi dell’edizione appena passata del Trono Over di Uomini e Donne. La polemica sollevata da Gianni Sperti sulla loro […] L'articolo Uomini e Donne, Giorgio Manetti e Anna Tedesco ancora in contatto fuori: dopo le polemiche ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti pensa a Gemma : “Come te nessuno mai” : Giorgio Manetti e Gemma Galgani tornano insieme prima di Uomini e Donne? Colpo di scena tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani. Dopo anni di tira e molla nello studio di Uomini e Donne, sembrava che la coppia più amata e discussa del Trono Over si fosse allontanata per sempre e invece secondo il settimanale DiPiù Tv non è così. “George” pare deciso a riconquistare la sua “Gems”: “Ho nostalgia della sua arguzia, di ...

UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani : "dedicato alle persone che...". Frecciatina a Giorgio Manetti? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti ha deciso di trascorrere l'estate lontano dal gossip e da Gemma Galgani in attesa della fatidica decisione(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 13:04:00 GMT)

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti pronto ad innamorarsi? La rivelazione che scuoterà Gemma (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti pronto ad innamorarsi? La confessione del cavaliere che non piacerà a Gemma Galgani...(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 07:35:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 - Sara Affi Fella - Marco Ferri e Giorgio Manetti nel cast? : La stagione estiva si fa calda e con lei si movimenta la carovana delle voci sui vip che potrebbero varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip che si è rimesso in moto in vista della terza edizione che ripartirà nel mese di Settembre. Recentemente vi abbiamo già dato alcune indiscrezioni riguardanti i nomi di Elisabetta Gregoraci, Sara Tommasi ma anche Karina Cascella e Francesco Monte.Ora arrivano nuovi rumors che, se ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti : il cavaliere ambito per Temptation Island Vip e per il Grande Fratello Vip : Dopo l'annuncio di lasciare il dating show, il gabbiano toscano viene conteso per due reality versione Vip.

Giorgio Manetti : ecco in quale reality show lo vedremo! : Vi stiamo per rivelare una notizia bomba che riguarda uno dei protagonisti più discussi di Uomini e Donne Over, Giorgio Manetti. L’ex fidanzato di Gemma Galgani presenzierà in uno dei tanti reality show che la rete privata manda in onda per i suoi fedeli telespettatori. Scoprite di quale si tratta! I Vertici Mediaset in queste ore stano stilando i nuovi palinsesti per la stagione 2018-2019, ma ciò che possiamo rivelarvi con certezza è che ...

UOMINI E DONNE/ Giorgio Manetti potrebbe lasciare il Trono Over per Temptation Island Vip : Giorgio Manetti potrebbe lasciare il Trono Over di UOMINI e DONNE per approdare all'interno di due programmi televisivi totalmente diversi: Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura o, perché no, il Grande Fratello Vip che vedra' ancora una volta al timone Ilary Blasi. Pare che le due conduttrici si stiano contendendo il 'gabbiano fiorentino', certe che la sua presenza farebbe decollare gli ascolti. Intanto Gemma, tra una foto e l'altra ...