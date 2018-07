Ginevra | costretta a lasciare la scuola militare | «Mi ripetevano “Fai schifo”»

vanityfair

(Di venerdì 20 luglio 2018) «Vorremmo che tu morissi» e «Non vali niente» sono solo alcune delle frasi che(nome di fantasia), 17 anni, si è sentita gridare addosso per due anni. È il periodo di tempo in cui è riuscita a rimanere all’interno dellaTeuliè di Milano. Poi non ce l’ha più fatta ed è stataa ritirarsi dall’istituto. «Sei-sette anziani entrano in camera mia», ricorda mentre racconta la sua storia al Corriere delle Sera. «Iniziano a urlare e ad accusarmi. Dicono che sono una schifosa napoletana, un mostro. Vorrebbero che morissi e sulla mia tomba, dicono, non ci saranno fiori, urlano che me ne devo andare, che a stare lì rovino solo il corso, non servo a niente…». Adesso che è tornata a casa da quattro mesi,ha trovato la forza di denunciare. «Ci sono stata malissimo e ancora adesso se ci penso… mi aspetto che chi ha sbagliato ...