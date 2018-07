Giappone | per il 6° anno consecutivo si allunga l’aspettativa di vita

Maltempo Giappone - si aggrava il bilancio : 216 morti e 15 dispersi : A distanza di oltre 10 giorni dall’inizio delle piogge torrenziali che hanno colpito il Giappone occidentale, il bilancio dei morti è salito a 216, con 15 dispersi, secondo la televisione pubblica Nhk. Le persone ancora ospitate nei centri di accoglienza sono circa 4.670 in 15 diverse prefetture, mentre il ministero della Salute ha reso noto che in 55mila abitazioni, nelle prefetture di Hiroshima, Ehime e Okayama non è stato ancora ...

Lombardia : in Giappone export per 2 - 3 mld l'anno : Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Tra Giappone e Lombardia business in crescita secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con scambi annuali per 2,3 miliardi per l'export, pari a un incrementi del +15% negli ultimi 12 mesi. L'import vale 1,3 miliardi ed è stabile. Nei primi

L'accordo di libero scambio tra Ue e Giappone cambia le cose anche per i cittadini : ... che dovrebbe permettere la libera circolazione dei dati tra l'Europa e la terza economia al mondo. In sostanza il Giappone dovrebbe essere trattato dall'Ue al pari di uno Stato membro. L'accordo ...

Superbike : Tom Sykes lascia la Kawasaki. Il britannico interrompe il rapporto con la squadra Giapponese dopo nove anni : La notizia era già nell’aria ma la conferma è arrivata nella tarda serata di ieri: la storia tra Tom Sykes e la Kawasaki, nel Mondiale Superbike, è finita. dopo un rapporto durato nove anni (2010-2018) e condito da un titolo mondiale nel 2013 e da un palmares ricco di soddisfazioni (34 manche vinte, 106 podi e 46 pole position, assicurandosi in quest’ultimo caso l’appellativo di “uomo più veloce sul giro secco nella ...

Juncker - con Giappone per riforma Wto : ANSA, - TOKYO, 17 LUG - "L'Unione europea e il Giappone lavoreranno congiuntamente per una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio" , Wto, . Lo ha detto il presidente della Commissione Jean-...

Juncker - con Giappone per sicurezza dati : BRUXELLES, 17 LUG - "Con il premier Giapponese Shinzo Abe abbiamo appena concluso i negoziati sull'adeguatezza reciproca dei dati. L'Ue ed il Giappone creeranno la più grande area al mondo sulla sicurezza dei dati. Stiamo dando forma agli standard globali e sostenendo il diritto fondamentale della protezione dei dati". Così in un tweet il presidente della Commissione europea Jean-...

Ue-Giappone : Confartigianato veneto - un bene per cittadini - Pmi e Made in Italy (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Da qui l’importanza dell'accordo di partenariato economico con il Giappone per le nostre imprese -sottolinea il Presidente- che prevede, oltre ad una attenzione particolare per l’alimentare, di eliminare quote e dazi in vigore per vestiti, ma anche scarpe e borse, nel cor

Ue-Giappone : Confartigianato veneto - un bene per cittadini - Pmi e Made in Italy : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) - “Importante segnale contro il protezionismo da parte dell’Europa e del Giappone, con l’accordo di libero scambio firmato dal presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, ed il premier del Giappone Abe. Un bene per cittadini, PMI e Made in Italy. Un segnale forte all’

A Tokyo firmato accordo Europa-Giappone per il libero scambio : E dice ai giovani: 'Fate politica' 16 luglio 2018 Regeni, Fico vede i genitori e Moavero: 'Si valuta se andare in Egitto' 13 luglio 2018 17 luglio 2018

Ue-Giappone - attesa firma per nuovo accordo di libero scambio : Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e quello del Consiglio europeo, Donald Tusk, faranno tappa oggi a Tokyo per il 25esimo summit Ue-Giappone. L'appuntamento prevede la ...

Piogge record e oltre 200 morti in Giappone : ulteriore sostegno economico dal governo per le zone colpite : Il governo Giapponese dichiarerà le aree devastate dalle Piogge torrenziali, a ovest dell’arcipelago, colpite da “gravi disastri naturali” e di conseguenza diventeranno destinatarie di un ulteriore sostegno economico: lo ha annunciato il premier Shinzo Abe. Nel corso di una riunione della Task force, responsabile del coordinamento degli aiuti, il primo ministro ha reso noto che Tokyo garantirà finanziamenti per i lavori di ...