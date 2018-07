GF | Luigi Favoloso e il rapporto con Nina Moric | La situazione è complicata

Luigi FAVOLOSO/ Alessia Prete risponde alle sue accuse : "Tu cambi marciapiede se ci vedi? Io no perché.." : LUIGI FAVOLOSO si confida a 360° sulle pagine del settimanale "Mio": “Matteo Gentili e Alessia Prete? Se li vedo cambio strada!”, e su Nina Moric e Selvaggia Lucarelli dice che...(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 22:42:00 GMT)

Luigi Favoloso : "Nina Moric? situazione complicata" : Luigi Favoloso, a poche settimane dalla fine termine della quindicesima edizione del Grande Fratello, ha affidato, al settimanale 'Mio', alcune considerazioni che riguardano i suoi ex compagni d'avventura. Per esempio, ritiene che la vittoria di Alberto Mezzetti sia meritatissima. Ha cercato di mantenere un rapporto con tutti tranne con Alessia Prete e Matteo Gentili: Gli altri li adoro tutti, ma a me loro non piacciono. Se li incontro ...

Luigi Favoloso e Nina Moric sempre più vicini : «Non importa se non mi ami più...» : Non ci sono più dubbi sul ritorno di fiamma tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso. Dopo il viaggio in Croazia per sostenere la nazionale della modella durante i mondiali i due sembrano sempre...

Gossip - Nina Moric e Luigi Favoloso sono tornati insieme : Se ricordate, alla fine dell’ultima edizione del Grande Fratello, avevamo lasciato Nina Moric (41 anni) e Luigi Mario Favoloso (29) in piena crisi. Adesso ritroviamo i due piccioncini felici e sorridenti in Croazia. I due sembravano essersi lasciati definitivamente, ma adesso, all’indomani della vittoria della Croazia sull’Inghilterra per le semifinali dei Mondiali 2018, Luigi e Nina si sono immortalati in una foto a Zagabria ...

Nina Moric e Luigi Mario Favoloso di nuovo insieme : viaggio "galeotto" in Croazia : Li avevamo lasciati alle prese con una crisi al Grande Fratello e li ritroviamo di nuovo sorridenti in Croazia. Dopo l'addio arrivato durante l'esperienza di lui nella Casa di Cinecittà, Nina...

NINA MORIC E Luigi Favoloso STANNO INSIEME? / Video - uniti dal tiro a segno : NINA MORIC e LUIGI FAVOLOSO sono tornati ad essere una coppia? Dediche e scatti postati sui social aumentano i rumors e il Video del tiro a segno postato da entrambi...(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 09:07:00 GMT)

Nina Moric e Luigi Favoloso stanno insieme? / Movimenti social e dediche confermano : è tornato il sereno! : Nina Moric e Luigi Favoloso sono tornati ad essere una coppia? dediche e scatti postati sui social confermano che, dopo la crisi, è tornato il sereno.....(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:12:00 GMT)

Temptation Island Vip/ Anticipazioni e coppie : Nina Moric e Luigi Favoloso nel cast dopo il ritorno di fiamma? : Temptation Island Vip: tra crisi, rotture e ritorni di fiamma, si vocifera che Nina Moric e Luigi Favoloso si siano riappacificati. Faranno parte della prima edizione del reality?(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 10:54:00 GMT)

Nina Moric scarica Luigi Favoloso : «È il maestro delle truffe». Ecco cosa sta accadendo : Aria di burrasca tra Nina Moric e Luigi Favoloso. Solo una settimana fa sembrava che la storia tra i due (ex?) fidanzati si stesse sistemando. L'ex gieffino aveva dedicato su Instagram parole...

Temptation Island Vip. Nina Moric e Luigi Favoloso nel Cast! : Nina Moric e Luigi Favoloso sembrano avere ripreso la loro turbolenta relazione, ma non solo: sembra che la coppia sia pronta a partecipare a Temptation Island Vip. Scopriamo di più. Dopo essere uscito dal Grande Fratello Luigi Favoloso sembrava avere ripreso la sua relazione con la storica fidanzata Nina Moric. Tra annunci, rivelazioni e smentite, i fan non hanno ancora ben capito se i due stiano insieme oppure no. Voci di corridoio svelano che ...

Temptation Island Vip 2018 - Nina Moric e Luigi Favoloso nel cast? : Quali saranno le coppie protagoniste della prima edizione vip dei Temptation Island? La domanda al momento non ha risposte ufficiali. La certezza è che il reality di Canale 5, la cui versione tradizionale è in fase di registrazione proprio in questi giorni, andrà in onda a settembre con la probabile conduzione di Simona Ventura. Per quanto riguarda il cast bisogna accontentarsi, per ora, di indiscrezioni e di ipotesi più o meno ...