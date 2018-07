Germania - passeggeri accoltellati sul bus <br>Arrestato 34enne. Ci sono feriti gravi : 18:30 - L'attentatore sull'autobus nel quartiere Kuecknitz di Lubecca, nel Nord-Est della Germania, è stato arrestato e si tratterebbe di un 34enne cittadino tedesco di origine iraniana. Aveva con sé un zaino dal quale è uscito del fumo quando è salito sul bus, poi ha tirato fuori un'arma da taglio, forse un punteruolo, e ha cominciato a ferire i passeggeri. Nonostante inizialmente si sia parlato di 12-14 feriti, ora si parla di 8-9 feriti, ...

Germania - aggredisce a coltellate i passeggeri in autobus : 9 feriti - Procura : 'Non escluso terrorismo' : In un primo tempo il quotidiano locale Luebecker Nachrichten aveva riportato la notizia secondo la quale si sarebbe trattato di un iraniano. L'aggressore avrebbe colpito i passeggeri usando un ...

Germania - aggredisce a coltellate i passeggeri in autobus : 9 feriti - Procura : 'Non escluso terrorismo' : In un primo tempo il quotidiano locale Luebecker Nachrichten aveva riportato la notizia secondo la quale si sarebbe trattato di un iraniano. L'aggressore avrebbe colpito i passeggeri usando un ...

Germania - aggredisce a coltellate i passeggeri in autobus : 9 feriti | Procura : “Non escluso terrorismo” : Germania, aggredisce a coltellate i passeggeri in autobus: 9 feriti | Procura: “Non escluso terrorismo” Germania, aggredisce a coltellate i passeggeri in autobus: 9 feriti | Procura: “Non escluso terrorismo” Continua a leggere L'articolo Germania, aggredisce a coltellate i passeggeri in autobus: 9 feriti | Procura: “Non escluso terrorismo” proviene da NewsGo.

Germania - accoltella i passeggeri di un bus : 9 feriti - uno è grave Foto|Video : Arrestato un tedesco di origini iraniane per l’assalto armato su un pullman, diretto a una spiaggia vicino Lubecca: la polizia non esclude il movente terroristico

Germania - aggredisce a coltellate i passeggeri in autobus : 12 feriti - Procura : 'Non escluso terrorismo' : n un primo tempo il quotidiano locale Luebecker Nachrichten aveva riportato la notizia secondo la quale si sarebbe trattato di un iraniano. L'aggressore avrebbe colpito i passeggeri usando un coltello ...

Germania - accoltella passeggeri su autobus a Lubecca : 9 feriti | : Sei persone sono state raggiunte dalle coltellate, mentre gli altri sono rimasti contusi. Il responsabile dell'attacco si trova già in stato di fermo

Germania - a Lubecca accoltellati passeggeri su un bus : 8 feriti - 2 gravi. «Non escluso terrorismo» : ROMA - Paura a Lubecca, nel nord est della Germania, dove un uomo ha preso d'assalto un bus accoltellando decine di passeggeri. Secondo quanto riferisce la polizia non ci sarebbero...

Germania - accoltella passeggeri sul bus : 8 feriti - due gravi. Assalitore arrestato - non si esclude terrorismo : Paura a Lubecca, nel nord est della Germania, dove un uomo ha preso d'assalto un bus accoltellando decine di passeggeri. La polizia ha smentito le notizie diffuse dai media secondo cui una...

Germania - accoltella passeggeri sul bus : 8 feriti - due gravi. Assalitore arrestato - non si esclude terrorismo : Paura a Lubecca, nel nord est della Germania, dove un uomo ha preso d'assalto un bus accoltellando decine di passeggeri. La polizia ha smentito le notizie diffuse dai media secondo cui una...

Germania : accoltella passeggeri sul bus a Lubecca - 9 i feriti : Sarebbe di 9 persone in totale il bilancio dei feriti o contusi nel corso dell'attacco con il coltello su un autobus a Lubecca , secondo quanto ha riferito il ministro degli interni dello Schleswig-...

Germania - accoltella passeggeri su autobus : 9 feriti | : accaduto su un autobus a Lubecca, nel nord est del Paese. Il responsabile dell'attacco si trova già in stato di fermo. Sei persone sono state raggiunte dalle coltellate, mentre gli altri sono rimasti ...

Germania - a Lubecca accoltellati passeggeri su un bus : 8 feriti - 2 gravi. Assalitore arrestato : ROMA - Paura a Lubecca, nel nord est della Germania, dove un uomo ha preso d'assalto un bus accoltellando decine di passeggeri. Secondo quanto riferisce la polizia non ci sarebbero...

Germania - accoltella passeggeri sul bus : 8 feriti - due gravi. Assalitore arrestato : Paura a Lubecca, nel nord est della Germania, dove un uomo ha preso d'assalto un bus accoltellando decine di passeggeri. La polizia ha smentito le notizie diffuse dai media secondo cui una...