Germania | la Ferrari risponde bene nelle libere del venerdì

F1 - analisi prove libere GP Germania 2018 : grande incertezza a Hockenheim - con Red Bull performanti - Mercedes solide e Ferrari che devono trovare la giusta strada : Cosa ci ha lasciato in eredità il venerdì del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno? Probabilmente le prime due sessioni di prove libere più indecifrabili della stagione. I motivi? Molteplici. Andiamo a vedere quali sono, al netto del miglior tempo di Max Verstappen (Red Bull) davanti alle due Mercedes ed alle due Ferrari. 1:13.085. Questa è la migliore prestazione fatta segnare fino a questo momento sul tracciato di Hockenheim. Lo ha ...

F1 Germania - guida Ricciardo - con penalità - . Ferrari - Vettel è 4° : Il campione del mondo ha messo in fila la seconda Red Bull di Max Verstappen, staccato di poco meno di 2 decimi da Ricciardo, e la prima Ferrari, quella di Sebastian Vettel, a 271 millesimi da ...

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 2. Max Verstappen precede di un soffio Hamilton e Bottas - poi le Ferrari : Max Verstappen (Red Bull) chiude al comando il venerdì del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno, piazzando, non senza sorpresa, il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere, in 1:13.085 con gomma UltraSoft. Per l’olandese ad Hockenheim notizie buone perché la sua RB14 è eccellente nel primo e, soprattutto, nell’ultimo settore, quello del Motodrom, ma anche meno buone perché la sua vettura ha messo in mostra problemi ...

F1 - GP Germania 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Il computo dei tempi. Ferrari all’inseguimento di Red Bull e Mercedes : C’è ancora la Red Bull davanti a tutti nelle prove libere del GP di Germania. La seconda sessione ha visto Max Verstappen chiudere col miglior tempo, un 1’13″085 sotto il record della pista stabilito da Michael Schumacher anni fa. La Mercedes insegue vicinissima, con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, mentre la Ferrari paga due decimi con Sebastian Vettel e tre con Kimi Raikkonen. La classifica del tempi delle prove libere 2 del ...

LIVE F1 - GP Germania 2018 in DIRETTA : prove libere 2. La Ferrari prosegue il suo lavoro di messa a punto : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Germania di F1. Il più veloce nella prima sessione è stato Daniel Ricciardo, che però domenica scatterà in ultima posizione per la penalizzazione dopo i cambi alla power unit. Dietro di lui Lewis Hamilton, mentre hanno accumulato più ritardo Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. La Ferrari, però, ha dato l’impressione di essersi nascosta, dopo aver girato con la ...

F1 - GP Germania 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Il computo dei tempi. Ferrari… : Daniel Ricciardo timbra il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Germania, undicesima tappa del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Hockenheim il pilota della Red Bull ha fermato il cronometro su 1’13″525, precedendo di 4 millesimi Lewis Hamilton e di 18 centesimi il compagno di squadra Max Verstappen. Alle loro spalle poi la Ferrari di Sebastian Vettel e i due finlandesi Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Di seguito ...

Germania : aria di casa per i piloti Ferrari : La F1 è pronta per il GP di Germania e ritorna sul circuito di Hockenheim, dopo un’assenza di un anno. Dista poco da Heppenheim, la città natale di Vettel, ma anche l’altro pilota Ferrari, Kimi Raikkonen – che detiene il record sul giro in gara, non vede l’ora di gareggiare qui per quello che si […] L'articolo Germania: aria di casa per i piloti Ferrari sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...

F1 Gp Germania : Vettel a 360° su circuito - Ferrari e Hamilton : HOCKENHEIM - ' Non so perché ci sia voluto tanto tempo, ma a me non importa più di tanto ciò che fanno gli altri. So qual è la mia missione e so quel che vale per me '. Così Sebastian Vettel della ...

F1 - GP Germania 2018 : Ferrari - ora non fermarti. Attenzione massima per non regalare nulla alla Mercedes : Mancano solamente due appuntamenti prima della sosta estiva, i Gran Premi di Germania e Ungheria, e stiamo per affrontare un momento importante della stagione 2018 di Formula Uno. Arrivare nel migliore dei modi al break di agosto (che si concluderà, come al solito, con il Gran Premio del Belgio) rappresenta uno dei primi passaggi fondamentali del campionato e può indirizzare la situazione verso il finale di stagione.Un anno fa Sebastian Vettel ...

F1 - GP Germania 2018 : giro di boa della stagione. Ferrari e Sebastian Vettel per l’allungo in casa Mercedes : Il GP di Germania segnerà il giro di boa della stagione, undicesimo dei ventuno appuntamenti in programma in questo 2018. Sul circuito di Hockenheim, che fa il suo ritorno dopo un anno di assenza, andrà in scena l’ennesimo capitolo di una saga appassionante, quella tra Ferrari e Mercedes. La classifica sorride alla Rossa e a Sebastian Vettel, che comanda con 8 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, frutto della vittoria di ...

Formula1 - GP Germania. Ferrari vera favorita ah Hockenheim? : Le caratteristiche del tracciato tedesco che esaltano la trazione e il recupero di energia da MGU-H , quindi dai gas di scarico, sembrano sposarsi perfettamente con la monoposto di Maranello. Altro ...

F1 - GP Germania 2018 : Lewis Hamilton insegue la Ferrari. Sotto pressione ha già sbagliato in passato : Il Mondiale di F1 si sposta in Germania, con il circuito di Hockenheim che fa il suo ritorno dopo un anno di assenza. La classifica del campionato appare chiara dopo il trittico estivo di Francia, Austria e Gran Bretagna: la Ferrari ne è uscita più che rafforzata, con Sebastian Vettel che comanda con otto punti di margine su Lewis Hamilton. Quella tedesca è un’altra pista sulla carta favorevole alla Mercedes, ma nelle ultime settimane ...