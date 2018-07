Germania - accoltella passeggeri sul bus : 12 feriti - 2 gravi | : Il responsabile dell'attacco sarebbe già stato arrestato. È accaduto su un autobus a Lubecca, nel nord est della Germania. Lo riporta Bild. Al momento è in corso un'operazione della polizia

Accoltella passeggeri sul bus per il mare - 8 feriti : torna la paura in Germania : Una decina di persone sono state Accoltellate su un autobus a Lubecca, non lontano da Amburgo. Secondo il giornale locale Luebecker Nachrichten la persona responsabile dell'attacco all'arma...

Germania - accoltella passeggeri sul bus : diversi feriti - arrestato : Un uomo armato di coltello ha assalito i passeggeri di un autobus a Lubecca, in Germania. Il bilancio, ancora provvisorio, è di almeno 8 feriti. Lo riporta la Bild, secondo cui l'uomo, pare un ...

Germania - 12 accoltellati su un bus. Due sono gravi : Un uomo armato di coltello ha aggredito diverse persone su un autubus affollato nella città di Lubecca, nel nord est della Germania.L'attacco è avvenuto nel quartiere Kuecknitz. L'aggressore è stato arrestato e la polizia ha comunicato che è in corso un grosso intervento di emergenza. Al momento il numero dei feriti è arrivato a dodici. Due delle vittime sembrano essere ferite in modo molto grave. Il portavoce della polizia, Dierk Dürbrook, ha ...

Germania - accoltella passeggeri su un bus a Lubecca : “14 feriti - di cui due gravi”. Uomo fermato - dice di essere iraniano : Un Uomo armato di un coltello da cucina ha aggredito i passeggeri di un bus di linea a Lubecca, in Germania. Secondo il racconto dei testimoni, riportato dal quotidiano Lübecker Nachrichten, l’Uomo a tirato fuori l’arma da uno zaino e ha improvvisamente attaccato le persone al suo fianco. L’autista è riuscito a fermare il bus e aprire le porte per far scappare chi era a bordo. Sempre secondo il sito online del quotidiano ...

Germania - accoltella passeggeri sul bus : 12 feriti. Arrestato l'assalitore : Paura a Lubecca, nel nord est della Germania, dove un uomo ha preso d'assalto un bus accoltellando decine di passeggeri. La polizia ha smentito le notizie diffuse dai media secondo cui una...

Germania - accoltella passeggeri sul bus : 12 feriti. Arrestato l'assalitore : Paura a Lubecca, nel nord est della Germania, dove un uomo ha preso d'assalto un bus accoltellando decine di passeggeri. La polizia ha smentito le notizie diffuse dai media secondo cui una...

Accoltella passeggeri su un bus - un morto e molti feriti : torna la paura in Germania : Una decina di persone sono state Accoltellate su un autobus a Lubecca, nel Nord della Germania, non lontano da Amburgo. Secondo il giornale locale Luebecker Nachrichten la persona...

Germania - accoltella passeggeri su un bus a Lubecca : “14 feriti - due gravi. L’uomo è stato fermato” : Un uomo armato di un coltello da cucina ha aggredito i passeggeri di un bus di linea a Lubecca, in Germania. Secondo il racconto dei testimoni, riportato dal quotidiano Lübecker Nachrichten, l’uomo a tirato fuori l’arma da uno zaino e ha improvvisamente attaccato le persone al suo fianco. L’autista è riuscito a fermare il bus e aprire le porte per far scappare chi era a bordo. Sempre secondo il sito online del quotidiano ...

Germania - accoltella passeggeri sul bus : un morto e vari feriti - : Una persona sarebbe in gravi condizioni. Il responsabile sarebbe stato arrestato. È accaduto su un autobus a Lubecca, nel nord est della Germania. Lo riporta Bild. Al momento è in corso una grossa ...

Germania - a Lubecca accoltellati 12 passeggeri su un bus. Assalitore arrestato. La polizia : «Nessun morto» : ROMA - Paura a Lubecca, nel nord est della Germania, dove un uomo ha preso d'assalto un bus accoltellando decine di passeggeri. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe morta e...

Germania - accoltella passeggeri su bus : feriti e un morto/ Ultime notizie video : Lubecca blindata : Germania, accoltella passeggeri su bus: decine di feriti e un morto. Ultime notizie video: Lubecca blindata dopo l'attacco, arrestato il presunto responsabile.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 15:58:00 GMT)

Germania - accoltella passeggeri sul bus : un morto e diversi feriti. L’aggressore “è dell’Iran”. : I fatti a Lubecca. L'uomo avrebbe cominciato a colpire passeggeri a casi. Durante la fuga, è stato arrestato. I media tedeschi riferiscono che si tratta di un uomo sulla trentina proveniente dall'Iran.Continua a leggere

Germania - accoltella passeggeri sul bus : un morto e 8 feriti. Arrestato l'assalitore : Paura a Lubecca, nel nord est della Germania, dove un uomo ha preso d'assalto un bus accoltellando decine di passeggeri. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe morta e l'autore...