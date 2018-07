Germania | accoltella passeggeri sul bus | 12 feriti L’aggressore “proviene dall’Iran”

Germania - a Lubecca accoltellati 12 passeggeri su un bus : un morto e molti feriti. Assalitore arrestato : ROMA - Almeno 12 persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, dopo essere state accoltellate mentre si trovavano a bordo di un autobus a Lubecca , nel nord est della Germania . Lo riporta la...

Germania: dopo una lite su un treno accoltella due persone e viene ucciso Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia l'uomo al termine di una lite a bordo di un treno ha accoltellato e ferito gravemente una persona, per poi rivolgere l'arma contro una poliziotta di 22 anni che non ha esitato a sparargli e […]