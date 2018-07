Germania | accoltella passeggeri su un bus a Lubecca | “14 feriti | due gravi L’uomo è

Germania - accoltella passeggeri sul bus : un morto e vari feriti - : Una persona sarebbe in gravi condizioni. Il responsabile sarebbe stato arrestato. È accaduto su un autobus a Lubecca, nel nord est della Germania . Lo riporta Bild. Al momento è in corso una grossa ...

C'è stato un accoltellamento a Lubecca - in Germania : A bordo di un autobus, e si parla di almeno sei feriti (in aggiornamento)