Germania | 9 accoltellati su un bus Uno è grave

ilgiornale

: RT @marco_gervasoni: #Lubecca, Angela sta pregando che non sia uno fatto entrare in Germania in seguito alle sue sciagurate politiche 8 acc… - MarcoPic12 : RT @marco_gervasoni: #Lubecca, Angela sta pregando che non sia uno fatto entrare in Germania in seguito alle sue sciagurate politiche 8 acc… - LinKCommunity_ : Sarebbe di 9 persone in totale il bilancio dei feriti o contusi nel corso dell’attacco con il coltello su un autobu… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Un uomo armato di coltello ha aggredito diverse persone su un autubus che da Lubecca, nel nord est della, era diretto in una spiaggia popolare a Travemünde.L'attacco è avvenuto nel quartiere Kuecknitz alle 13.47. L'aggressore, un cittadino tedesco di 34 anni di origini straniere (forse iraniano), è stato arrestato. Nove le persone rimaste ferite, uno in modo molto. Fortunatamente, come ha confermato il portavoce della polizia, Dierk Dürbrook, non ci sono vittime.Stando a quanto scrive il quotidiano tedesco Lübecker Nachrichten, che cita testimoni oculari, l'aggressore improvvisamente avrebbe lasciato cadere a terra uno zaino e poi avrebbe attaccato i passeggeri dell'autobus con un coltello da cucina. L'autista avrebbe immediatamente fermato l'autobus, aperto le porte del mezzo per consentire alle persone di scappare, ma anche lui sarebbe rimasto ferito. Il giornale parla ...