Germania | 12 accoltellati su un bus Due sono gravi

ilgiornale

(Di venerdì 20 luglio 2018) Un uomo armato di coltello ha aggredito diverse persone su un autubus affollato nella città di Lubecca, nel nord est della.L'attacco è avvenuto nel quartiere Kuecknitz. L'aggressore è stato arrestato e la polizia ha comunicato che è in corso un grosso intervento di emergenza. Al momento il numero dei feriti è arrivato a dodici. Due delle vittime sembrano essere ferite in modo molto grave. Il portavoce della polizia, Dierk Dürbrook, ha confermato alla BILD che non civittime.Stando a quanto scrive il quotidiano tedesco Lübecker Nachrichten, che cita testimoni oculari, l'aggressore improvvisamente avrebbe lasciato cadere a terra uno zaino e poi avrebbe attaccato i passeggeri dell'autobus. L'autista avrebbe immediatamente fermato l'autobus, aperto le porte del mezzo per permettere alle persone di scappare, ma anche lui sarebbe stato ferito.