General Electric | conti sopra le attese ma diminuiscono i profitti

General Electric : -30% utile netto II trim. a 615 mln - sopra stime : New York, 20 lug., askanews, - utile e fatturato al di sopra delle stime, nel secondo trimestre, per il colosso diversificato statunitense General Electric. Nei tre mesi a giugno, l'utile netto ...

Orientamento rialzista per General Electric : Chiusura del 26 giugno Prepotente rialzo per General Electric , parte del Dow Jones , che archivia la sessione con una salita bruciante del 7,76% sui valori precedenti. Operatività odierna: Su questi ...

General Electric vola su separazione divisione health-care e Baker Hughes : Teleborsa, - Vigoroso rialzo per General Electric, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,04% su alcune indiscrezioni che parlano di uno spin-off della divisione ...

General Electric : in arrivo spin-off dell'health-care e la separazione di Baker Hughes : Rally nel pre-mercato di Wall Street per il titolo General Electric, in rialzo del 4,8% dopo le indiscrezioni sullo spin-off della divisione "health-care" e della separazione dalla compagnia di ...

General Electric : vicina la chiusura del deal con Advent Int. : Stando alle indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, General Electric sarebbe in procinto di annunciare la vendita della divisione che si occupa di motori industriali al private equity Advent ...

L'addio al Dow Jones non piace a General Electric : Teleborsa, - L'addio al Dow Jones Industrial Average non piace a General Electric, debole al Wall Street con una discesa di mezzo punto percentuale. A partire dal prossimo 26 giugno il colosso ...

Cade il mito General Electric : fuori dal Dow Jones tra 6 giorni : ... presidente della commissione incaricata di selezionare le 30 società che compongono il Dow, mentre l'ingresso di Walgreens lo renderà una misura più affidabile "dell'economia e del mercato azionario"...

General Electric lascia il Dow Jones dopo un secolo : dopo oltre un secolo si chiude un'era, General Electric esce dal Dow Jones Industria Average . Al posto di GE entrerà Walgreens Boots Alliance . Il cambio sarà effettivo dal 26 giugno prossimo. Un ...

General Electric lascia il Dow Jones. Addio dopo 100 anni : L'economia americana 'è cambiata: le società finanziarie, sanitarie e tecnologiche sono più rilevanti mentre l'importanza di quelle industriali è ormai minore. Walgreens è una catena di farmacie che ...

Borsa - General Electric via da Dow Jones : ANSA, - NEW YORK, 20 GIU - Finisce un'era per General Electric: dopo più di 100 anni è rimossa dal Dow Jones Industrial Average. L'ex colosso industriale, che affonda le sue radici in Thomas Edison, ...

