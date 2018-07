: GB, idearono strage: 15enni condannati - TelevideoRai101 : GB, idearono strage: 15enni condannati -

Duedi Leeds in Gran Bretagna, sono statia 12 e 10 anni di carcere con l'accusa è di aver pianificato il massacro dei loro compagni di scuola l'anno scorso, sul modello delladella Columbine High School, negli Usa, con 15 morti. Per gli inquirenti i due studenti avevano stilato un elenco di persone da eliminare nel college a Northallerton, vicino Leeds, composto da insegnanti e alunni, accusati di molestarli. Per il giudice non si è trattato di un "pio desiderio" ma di una "trama reale".(Di venerdì 20 luglio 2018)