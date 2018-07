Gaza | Israele risponde al fuoco dei cecchini | morti tre palestinesi

Gaza - colpi di cannone da Israele : morti due palestinesi : Gaza, colpi di cannone da Israele: morti due palestinesi Gaza, colpi di cannone da Israele: morti due palestinesi Continua a leggere L'articolo Gaza, colpi di cannone da Israele: morti due palestinesi proviene da NewsGo.

Bombe di Israele su Gaza - uccisi due 15enni che stavano giocando sul tetto di una casa : Luay Kaheel e il suo migliore amico Amir al-Nimra sono stati uccisi durante un raid israeliano sulla Striscia di Gaza mentre giocavano sul tetto di una casa. Venerdì un cecchino ha invece assassinato un altro ragazzo palestinese che stava partecipando alla Marcia del Ritorno.Continua a leggere

Striscia di Gaza - attacco aereo di Israele contro obiettivi di Hamas : Gerusalemme - L'esercito israeliano ha condotto un attacco aereo contro obiettivi del movimento islamista Hamas nella Striscia di Gaza : è stata la rappresaglia al nuovo lancio di razzi, stamane, ...

Striscia di Gaza, raid Israele dopo i missili palestinesi: Ultime notizie, Hamas e la jihad islamica chiede tregua e "cessate il fuoco". Riserva Netanyahu: convocato Consiglio di Difesa

Israele ha bombardato la Striscia di Gaza : È stato il più grosso attacco contro Hamas dalla guerra del 2014, in risposta a decine di razzi lanciati in territorio israeliano: due palestinesi sono morti The post Israele ha bombardato la Striscia di Gaza appeared first on Il Post.

C’è una tregua tra Israele e Striscia di Gaza : Dopo i bombardamenti di venerdì e sabato e il più grosso attacco di Israele contro Hamas dalla guerra del 2014, che ha ucciso due palestinesi The post C’è una tregua tra Israele e Striscia di Gaza appeared first on Il Post.