Gaza | colpi di cannone da Israele | morti quattro palestinesi

Gaza - colpi di cannone di Israele : almeno 3 palestinesi morti. “Azione necessaria per i disordini violenti al confine” : almeno tre persone sono morte nella striscia di Gaza a causa di alcuni colpi di cannone dell’esercito israeliano. L’azione delle truppe di Tel Aviv è stata giustificata con gli spari di alcuni cecchini palestinesi contro una postazione di Israele, senza conseguenze. Secondo l’agenzia di stampa Maan, i morti sono tutti palestinesi: due sono stati colpiti dalle cannonate a Khan Yunes e un altro a Rafah. Altre fonti locali ...

Gaza, colpi di cannone da Israele: morti tre palestinesi

Gaza, colpi di cannone da Israele: morti due palestinesi

Gaza, nuovo attacco aviazione Israele: colpito secondo tunnel

Gaza - jet esercito israeliano : 90 razzi lanciati/ Ultime notizie : 40 obiettivi di Hamas colpiti - 2 morti : Gaza, jet esercito israeliano: 90 razzi lanciati. Ultime notizie: 40 obiettivi di Hamas colpiti, 2 morti. Prosegue la battaglia sulla Striscia, la peggior offensiva dal 2014 ad oggi(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:07:00 GMT)

Jet israeliani colpiscono due volte Gaza in risposta a razzi di Hamas : Questa mattina, jet israeliani hanno condotto, in due diverse ondate, raid contro le postazioni di Hamas nella Striscia di Gaza. All'alba, infatti, l'organizzazione terroristica ha lanciato una prima '...

Gaza - nuovo attacco aviazione Israele : colpito secondo tunnel : Un "tunnel terroristico di Hamas" è stato colpito sabato mattina nel nord della striscia di Gaza dall'aviazione israeliana, in reazione ai lanci di razzi dalla Striscia verso località israeliane di ...

Gaza, 40 razzi su Israele: l'aviazione colpisce la Striscia

Gaza - 40 razzi su Israele : l'aviazione colpisce la Striscia : Circa 40 razzi sono stati lanciati nella notte dalla Striscia di Gaza verso il Neghev occidentale e verso la città di Ashqelon, costringendo decine di migliaia di israeliani ad entrare nei rifugi. In ...

“Colpita mentre teneva le mani in alto” - infermiera 21enne uccisa da israeliani a Gaza : Per colleghi e amici della donna, la 21enne teneva le mani alzate quando gli israeliani hanno sparato uccidendola. Per i palestinesi i camici bianchi sarebbero stati bersagliati di proposito ma l'esercito di Tel Aviv nega e assicura che aprirà una inchiesta sul caso.Continua a leggere

"Colpita mentre teneva le mani in alto", infermiere 21enne uccisa da israeliani a Gaza Per colleghi e amici della donna la 21enne teneva le mani alzate quando gli israeliani hanno sparato uccidendola. Per i palestinesi i camici bianchi sarebbero stati bersagliati di proposito ma l'esercito di Tel Aviv nega e assicura che aprirà una inchiesta

Da Gaza 27 colpi di mortaio sul sud di Israele. Netanyahu convoca riunione di sicurezza : Risuonano ancora le sirene d'allarme antimissile nelle comunità israeliane attorno alla Striscia di Gaza. È la seconda volta oggi e la radio militare israeliana riporta che è stata avvertita un'esplosione. Questa mattina dalla Striscia sono stati esplosi contro Israele almeno 27 colpi di mortaio (e non 25 come riferito in precedenza), la maggior parte dei quali intercettati da Iron Dome. Uno non intercettato è caduto ...

Raid aerei israeliani su Gaza : colpiti obiettivi di Hamas - : L'aviazione israeliana ha colpito bersagli sotterranei e navali appartenenti al gruppo militante palestinese di Hamas e situati nella Striscia di Gaza: lo ha detto il servizio stampa delle Forze di ...