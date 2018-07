Gabriella Pession | «Pensavo | “Non sarò mai una madre che parla di pappa e pannolini | e

vanityfair

(Di venerdì 20 luglio 2018) Pomeriggio d’estate, si sfiorano i 40 (gradi), eringrazia. La fortuna è di quelli che pur trovandosi (ancora) in città possono beneficiare del sollievo del mare. L’attrice, 40 anni compiuti con la leggerezza di essere in pace, è a Trieste, dove sta girando la seconda stagione della fortunata serie tv Rai La porta rossa (con Lino Guanciale, regia di Carmine Elia, sceneggiatura di Carlo Lucarelli). Con lei c’è il figlio Giulio – riccioli rossi – e può contare sull’aiuto di una super nonna e della tata. Insieme si allungano da piazza Unità, la sua preferita, verso il golfo. «Giriamo di notte, quando la città è deserta e meravigliosa», racconta, «di giorno in questo modo ho tutto il tempo di essere mamma». Il set notturno ha un altro vantaggio: «Io e mio marito incredibilmente è come se fossimo sullo stesso fuso. Per la prima volta riusciamo are ...