Fumogeni | pugni | selfie e spintoni | con la caduta di Nibali al Tour de France anche nel

sportfair

: #RaiTour18 @RaiSport ieri al tour si è visto quanto poco sono sportivi in francia c'erano fumogeni esagitati pugni… - patrytorto : #RaiTour18 @RaiSport ieri al tour si è visto quanto poco sono sportivi in francia c'erano fumogeni esagitati pugni… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Ladialdeprovocata da un tifoso e l’allarme “tifoseria”nel ciclismo, proprio come gli ultras del calcio Per l’incidente sulle strade delche ieri ha coinvolto, e poi costretto al ritiro, Vincenzo, il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni e’ sicuro: “non hanno colpa agli organizzatori. Semettessimo km e km in piu’ di transenne – spiega Vegni – resta sempre difficilissimo controllare e tenere a bada tifosi scalmanati che improvvisamente saltano le transenne. Specie nelle tappe di montagna piu’ importanti e’ sempre piu’ un problema l’aspetto tifoseria, se cosi’ si puo’ chiamare, cioe’ l’incontenibilita’ degli spettatori“. Secondo il direttore della grande corsa italiana “il tifo incontrollato rischia di ...