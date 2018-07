Frontale auto-pullman | muore un 27enne

BE : automobilista morta in Frontale a Signau : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

San Severo - moto contro auto sulla statale 16 : un morto nell'impatto Frontale : Un uomo è morto nel tragico incidente stradale avvenuto giovedì sera, 12 luglio, lungo la statale 16, nelle vicinanze di via Lucera, alla periferia di San Severo. Si tratta di Ermanno Fusillo, 53 anni.

Padova. Frontale devastante all’alba tra camion e auto : morto un ragazzo di 23 anni : Incidente mortale alle 7 del mattino di lunedì sulla statale del Santo in località Borgoricco. Una macchina ha colpito frontalmente un camion. Ha perso la vita un giovane di nazionalità marocchino.Continua a leggere

Tragico Frontale auto-camion : muore giovane di 23 anni : Un giovane di 23 anni residente a Rubano ha perso la vita in uno schianto frontale con un camion sulla strada statale del Santo, nel Padovano. Incidente Borgoricco 2 luglio 2018 Il...

Padova - Frontale auto-camion sulla Statale del Santo : un morto/ Ultime notizie : 23enne per ore tra le lamiere : Padova, frontale auto-camion sulla Statale del Santo: incidente stradale mortale. Perde la vita un giovane di 23 anni, da chiarire le cause, possibile manovra di sorpasso azzardata.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 10:31:00 GMT)

Frontale a Cassacco : auto nel canale : Scontro Frontale sulla Pontebbana , all'altezza di Cassacco , ieri sera verso le 20. Due auto , per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Majano, si sono scontrate e una delle due ...

Nuova Zelanda - tremendo Frontale tra due auto : muoiono sei persone - tra queste una neonata : A causare l'incidente probabilmente una serie di fattori come l'alta velocità e la presenza di ghiaccio sulla strada. La polizia: "Siamo sconvolti, non avevamo mai visto nulla del genere".Continua a leggere

Frontale con un'auto - lo scooter prende fuoco : una vittima sulla Complanare : VERONA - Sangue sulle strade veronesi: tragico scontro oggi, intorno alle 13.30, sulla Complanare tra Peschiera e Castelnuovo del Garda . Si è trattato di un Frontale tra uno scooter e una Panda. Un ...

Frontale con un'auto - lo scooter prende fuoco : una vittima sulla Complanare : VERONA - Sangue sulle strade veronesi: tragico scontro oggi, intorno alle 13.30, sulla Complanare tra Peschiera e Castelnuovo del Garda . Si è trattato di un Frontale tra uno scooter e una Panda. Un ...

Frontale tra due auto : il cuoco Alessandro incastrato tra le lamiere - muore a 37 anni : L'incidente sulla strada della Principessa a Piombino, in Toscana; una delle due vetture è finita fuori strada. Ferito anche l'altro conducente. Secondo una prima ricostruzione sembra che sia stata la macchina della vittima a invadere la corsia di marcia opposta.Continua a leggere

Incidente Frontale tra due auto - il cuoco Alessandro morto a 37 anni : Scontro frontale tra due autovetture: muore un cuoco brindisino, ferita pure una seconda persona. E? accaduto l?altra notte a Piombino, in provincia di Livorno, a perdere la vita un...

Incidenti : Vicenza - scontro Frontale tra due auto - due feriti : Vicenza, 5 mag. (AdnKronos) – Alle 8.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Albere ad Alonte per o scontro frontale tra due auto: feriti i due conducenti. I pompieri di Lonigo hanno messo in sicurezza le vetture e collaborato con il personale del Suem 118 nel soccorrere la giovane donna alla guida di una Toyota Yaris, trasportata in ambulanza all’ospedale di Vicenza. L’altro ferito alla guida di una Ford Cmax è ...

Incidenti : Vicenza - scontro Frontale tra due auto - due feriti : Vicenza, 5 mag. (AdnKronos) - Alle 8.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Albere ad Alonte per o scontro frontale tra due auto: feriti i due conducenti. I pompieri di Lonigo hanno messo in sicurezza le vetture e collaborato con il personale del Suem 118 nel soccorrere la giovane donn

Incidente a Torre de’ Busi/ Muore 25enne motociclista dopo Frontale con auto : tragedia nel lecchese : Incidente a Torre de’ Busi, Muore 25enne motociclista dopo frontale con auto: tragedia nel lecchese. E' accaduto questa mattina presto, attorno alle ore 07:30(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:50:00 GMT)