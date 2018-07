Fresche | ma brutte | 5 scarpe oscene per l’estate

wired

(Di venerdì 20 luglio 2018) La moda ha ragioni che la ragione non conosce: non si spiegherebbero altrimenti certi obbrobri che si vedono per strada o sulle passerelle. Soluzioni podologiche ai limiti dell’orrore, che vedonoe sandali estivi tra i protagonisti. E lazza, si sa, non fa distinzione di genere, colpendo uomini e donne indistintamente. L’ultimo, in ordine di comparsa, è il sandalo in plastica Crocs con tacco, ma l’azienda di calzature statunitense riesce ad occupare ben 2 caselle della speciale raccolta che potete vedere nella nostra gallery, avendo da poco lanciato anche la più classica ciabatta forata in gomma con calzino di spugna incorporato. Neppure grandi marchi come Nike sembrano esenti da scivoloni stilistici: la novità è rappresentata dalle ciabatte da piscina con marsupio annesso. Utili, saranno anche utili, ma lo stile è un’altra cosa. Godetevi la ...