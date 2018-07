Fraccaro - via tassa per raccolta firme : ANSA, - ROMA, 20 LUG - "Ho deciso di abolire la 'tassa sulla democrazia'. Ho voluto che il mio primo atto ufficiale da ministro fosse quello di cancellare l'imposta di bollo per occupazione di suolo ...

Fraccaro - via tassa per raccolta firme : ...annuncia il titolare dei Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro parlando di "una tassa a carico dei cittadini che arrivava fino a 32 euro a richiesta solo per poter partecipare alla vita politica" ...

Stadio Roma : Fraccaro - Lanzalone scelto per meriti - in M5S via mele marce : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – L’avvocato Lanzalone? “Non mi risulta sia amico personale di Grillo e Casaleggio. L’ho conosciuto per meriti sul campo, ci avvaliamo di persone in base al curriculum e alle capacità, premiando il merito: aveva dato una mano incredibile a Livorno. Probabilmente continueremo a sbagliare, ma la fiducia è un elemento essenziale e quando viene a mancare è giusto che chi l’ha tradita venga ...

Pensioni : Fraccaro - via quelle d'oro e vitalizi : Sarà la politica a dare il buon esempio con l'eliminazione dei vitalizi, che porteremo a termine già nei prossimi giorni alla Camera. Il cambiamento chiesto dai cittadini è arrivato'. Ad affermarlo ...

Pensioni : Fraccaro - via quelle d’oro e vitalizi : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Le Pensioni d’oro vanno abolite senza se e senza ma, si tratta di privilegi inaccettabili che nella Terza Repubblica devono essere definitivamente superati. Bene ha fatto il ministro Di Maio a richiamare un principio di equità sociale che il Governo si impegna ad attuare come previsto dal contratto. Sarà la politica a dare il buon esempio con l’eliminazione dei vitalizi, che porteremo a ...