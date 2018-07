Forti temporali al Nord nella seconda parte di oggi

Meteo Italia - temporali Forti nel weekend/ Piogge in arrivo da venerdì - significativi fenomeni fino a domenica : Meteo Italia, temporali forti nel weekend: Piogge in arrivo da venerdì, significativi fenomeni fino a domenica. Maltempo nel nord Italia e al centro, mentre il sud rimane protetto(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 13:09:00 GMT)

Maltempo e temporali lasciano il nord alla conquista del centro sud - attesi Forti nubifragi : Roma - Fino a lunedì sono state prevalentemente le regioni settentrionali ad essere bersagliate dai temporali degli ultimi giorni, come accaduto nella giornata di lunedì, caratterizzata da una nuova ondata di Maltempo che è proseguita fino a tarda sera culminando sul settore padano centro-orientale. Qui si sono avuti forti temporali con grandinate e colpi di vento, per accumuli pluviometrici fino a 60mm tra Modenese e Bolognese. ...

Maltempo Liguria : Forti temporali su centro ponente : Sta colpendo in particolare il centro ponente della Liguria l’ondata di Maltempo che in queste ore ha portato forti temporali e precipitazioni intense concentrate tra le province di Genova e Savona. Si tratta di un’onda depressionaria in transito da questa mattina sul Nord Italia da ponente verso levante, che ha portato la protezione civile regionale ligure a diffondere l’allerta meteo gialla per temporali, emanata da Arpal sui ...

Allerta Meteo Campania : avviso di criticità per rovesci - temporali e Forti raffiche di vento : La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un avviso di Allerta Meteo di colore “Giallo” valido a partire dalla mezzanotte. Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale interesseranno tutto il territorio anche con possibili raffiche di vento nei temporali. Nelle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini),5 (Tusciano e Alto Sele),6 ...

Allerta Meteo Toscana : piogge e temporali Forti - peggioramento in serata : La perturbazione nord atlantica che da transita sulla penisola arriverà oggi in Toscana dove in serata si rafforzeranno i fenomeni già previsti per la giornata di oggi, in particolare nelle zone centro meridionali della regione, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità e abbassamento delle temperature. Domani, martedì, generale miglioramento, salvo possibilità di locali temporali pomeridiani sui rilievi causati da infiltrazioni ...

Forti temporali in arrivo : oggi è allerta meteo in nove regioni : Una rapida ma intensa depressione in arrivo dall’Europa occidentale tenderà nelle prossime ore a raggiungere le regioni centro-settentrionali dell’Italia, apportando precipitazioni temporalesche, anche intense...

Meteo : domenica a oltre 35°C - lunedì Forti temporali al Nord : Meteo: domenica a oltre 35°C, lunedì forti temporali al Nord Possibili punte oltre i 35°C. lunedì forti temporali al Nord: arriva la perturbazione nr.3 Continua a leggere L'articolo Meteo: domenica a oltre 35°C, lunedì forti temporali al Nord proviene da NewsGo.

Maltempo Piemonte : temporali in arrivo - lunedì Forti : Nuovo break temporalesco in Piemonte. Tuoni e fulmini oggi pomeriggio a Torino, in un pomeriggio afoso con massima a 32 gradi. Ma la fase perturbata si accentuerà tra domani e lunedì, con la previsione di temporali localmente di forte intensità. Oltre che montagne e zone pedemontane saranno coinvolte anche le colline di Langhe, Roero e Monferrato e le pianure. Le temperature massime perderanno 4-5 gradi, nella notte tra lunedì e martedì è ...

Meteo Liguria : allerta gialla estesa fino a giovedì/ Forti temporali previsti da Portofino fino alla Toscana : allerta gialla Liguria. Meteo: temporali nella notte su Genova, rovesci probabili fino alle ore 15:00 di oggi pomeriggio. Pronta a intervenire la protezione civile (Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per le prossime ore : “Forti temporali in arrivo al Nord” - criticità gialla in 7 Regioni : Allerta Meteo – Una depressione presente sull’Europa centrale, accompagnata da aria più fredda, si sta avvicinando alle Regioni settentrionali dell’Italia, apportando già dal pomeriggio di oggi una instabilità accentuata sul Nord-Est, in estensione dalla notte sul resto del Settentrione, specialmente sul Piemonte e sulla Liguria, fino all’alta Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Meteo Liguria - allerta gialla per temporali mercoledì/ Previsti Forti rovesci dalle 3 di questa notte : Meteo Liguria, allerta gialla per temporali mercoledì: Previsti forti rovesci dalle ore 3 di questa notte fino alle 15:00 di domani pomeriggio. Pronta a intervenire la protezione civile (Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 15:49:00 GMT)