Formula 1 | Verstappen il migliore nelle seconde libere davanti ad Hamilton e Bottas

Verstappen : “Il motore Renault? Da Formula 2” : A causa del motore Renault, il pilota della Red Bull Max Verstappen si sente relegato in Formula 2. Nell’era Honda, a un certo punto Fernando Alonso definì la sua power unit Honda “un motore da GP2“. Verstappen adesso sa come si sentiva lo spagnolo: “Se ti mancano 70/80 CV è normale aspettarti problemi“, ha detto […] L'articolo Verstappen: “Il motore Renault? Da Formula 2” sembra essere il primo ...

Formula 1 - GP Silverstone. Prima incanta - poi va fuori : le due facce di Max Verstappen : Chi è Max Verstappen ? O meglio, qual è la vera versione del pilota della Red Bull? Amato e odiato dai appassionati della Formula 1, di sicuro dotato di grande talento, il 20enne belga-olandese ...

Formula 1 - Gp Austria : vince Verstappen. Vettel in testa al Mondiale - Hamilton k.o. : Problemi alle gomme per il campione del mondo in carica, costretto a tornare ai box: rientra davanti a Ricciardo, che al 54° giro si ritira. A 15 giri dalla fine, Verstappen guida con circa 10 ...

Formula 1 - GP Austria 2018 : vince Verstappen - Kimi 2° e Vettel 3°. Mercedes out - Ferrari leader del Mondiale : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Verstappen - 2 RAIKKONEN +1.504 3 Vettel +3.181 4 GROSJEAN +1 LAP 5 MAGNUSSEN +1 LAP 6 OCON +1 LAP 7 PEREZ +1 LAP 8 ALONSO +1 LAP 9 LECLERC +1 LAP 10 ...

Formula 1 - Max Verstappen trionfa al Gp di Austria : Raikkonen secondo - Vettel terzi - Hamilton ko : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d'Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1, al termine di una gara ricca di colpi di scena. L'olandese ha preceduto le due Ferrari di Kimi Raikkonen ...

Formula 1 Austria - colpi di scena incredibili : forfait di Hamilton e Bottas - esulta Vettel ma vince Verstappen : Formula 1 Austria – Si è concluso il gran premio d’Austria di Formula 1, clamorosi colpi di scena ed importanti indicazioni per il proseguo del campionato. Doppio ritiro pesantissimo per la Mercedes, problemi prima per Bottas e poi per Hamilton costretti a dare forfait, ne approfitta Verstappen che vince la gara con grande sorpresa ma merito per quanto fatto vedere in pista ma soprattutto la Ferrari. Al secondo posto un ottimo ...

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Formula 1 in Austria : È arrivato davanti a Raikkonen e Vettel, mentre entrambe le Mercedes si sono ritirate The post Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Formula 1 in Austria appeared first on Il Post.

Formula 1 - Verstappen vince in Austria : 16.39 Suicidio Mercedes al Gp d'Austria ma la Ferrari non vince.Max Verstappen su Red Bull si impone sul circuito di casa davanti alle 'rosse' di Sebastian Vettel, nuovo leader iridato, e di Kimi Raikkonen. Grosjean 4°, Magnussen 5°. Battaglia in partenza, ma le Mercedes reggono mentre Vettel prima perde poi recupera terreno.Al 16° giro rompe Bottas e Ferrari e Red Bull fanno pit stop Hamilton lo ritarda al 26°. Sorpassi di Raikkonen su ...

Formula Uno - gp di Francia : vince Hamilton davanti a Verstappen e Raikkonen : La giornata poteva essere nera, nerissima per la Ferrari e per Sebastian Vettel che ha tamponato al via del gp di Francia, a Le Castellet, Valterri Bottas nel tentativo di sorpassare Lewis Hamilton. Il tedesco nonostante abbia preso cinque secondi di penalità, per aver causato l'impatto, ha chiuso al quinto posto limitando così i danni. La gara è stata vinta dalla Mercedes di Hamilton che ha approfittato dell'incidente tra il compagno di squadra ...

DIRETTA/ Formula 1 Gp Francia 2018 - F1 gara live : ha vinto Hamilton - Verstappen e Raikkonen sul podio! : DIRETTA Formula 1 F1 gara live Gp Francia 2018 Le Castellet: ordine d'arrivo, vincitore e podio dell’ottava gara della stagione (oggi domenica 24 giugno)(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 17:38:00 GMT)

Max Verstappen/ Al Gp di Canada da solo : l’olandese della Red Bull lontano dal padre corre meglio? (Formula 1) : Formula 1, Max Verstappen: al Gp del Canada l'olandese era senza corte e i risultati di Montreal premiano la mossa Red Bull. Che Max corra meglio senza la sua famiglia?.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 16:04:00 GMT)