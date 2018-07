Formula 1 | Mercedes | rinnovo anche per Bottas

Formula 1 - Vallteri Bottas rinnova con la Mercedes fino al 2019 con opzione per il 2020 : Nel 2018 ha fatto significativi passi in avanti sia nelle prestazioni che nella collaborazione con Lewis Hamilton con cui, ad oggi, forma una delle coppie più forti nello sport", si legge nel ...

Formula 1 - GP Germania. Hamilton : 'Contattato da un altro team - ma ho scelto Mercedes' : ... nel giovedì dedicato alla conferenza stampa dei piloti, alla quale lui non ha partecipato,, ha parlato della trattativa che l'ha portato alla nuova intesa con il team campione del mondo in carica, ...

Formula 1 - Hamilton rinnova con Mercedes : "Guadagnerà 45 milioni all'anno" : Il matrimonio funziona e continua. La Mercedes ha annunciato il rinnovo di contratto per altri due anni, fino al 2020, del campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, alla vigilia del Gp di...

Formula 1 - Lewis Hamilton resta in Mercedes fino al 2020 : Poco prima dell'inizio del weekend del GP di Germania, la Mercedes-AMG Petronas Motorsport ha annunciato ufficialmente il rinnovo contrattuale con Lewis Hamilton per le prossime due stagioni. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 continuerà dunque a correre con il team anglo-tedesco almeno fino al 2020. In aggiornamento...

Formula 1 : Hamilton-Mercedes fino 2020 : 12.25 Lewis Hamilton resta alla Mercedes per altre due stagioni. La casa tedesca ha infatti annunciato che il pilota inglese ha firmato un prolungamento del contratto fino al 2020. "E' stata una formalità questo rinnovodice Hamilton,arrivato in Mercedes nel 2013-.Ho fatto parte di questa famiglia per 20 anni e non sono mai stato più felice all'interno di una squadra di quanto lo sia ora. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda sia in pista che ...

Formula 1 : per Toto Wolff la stagione della Mercedes parte da Hockenheim : Manca poco al weekend che, domenica 22 luglio, culminera' nel Gran Premio di Germania di Formula 1. Dopo la vittoria di Sebastian Vettel a Silverstone, ovvero a casa di Lewis Hamilton, le monoposto si preparano a sbarcare proprio nella terra del campione tedesco della Ferrari, ma anche in quella della Mercedes, la cui sede centrale sorge a pochi chilometri da Hockenheim. Proprio la scuderia della stella a tre punte sara' sotto la lente ...

Formula1 GP Germania - da casa Mercedes a casa Vettel : il mondiale riparte a Hockenheim : Ci siamo lasciati con Sebastian Vettel che esulta per aver vinto a casa di Lewis Hamilton e della Mercedes, che vicino a Silverstone ha la sua base operativa. Da casa loro a casa sua, perché fra pochi ...

Formula 1 - Aldo Costa non è più il capo ingegneri Mercedes : Dal 2019 l'ex progettista di Ferrari e Minardi, sarà un technical advisor di fatto un consulente tecnico per la scuderia quattro volte campione del mondo. La motivazione per Costa, che ha contribuito ...

Formula1 Mercedes - Costa lascia : resta come consulente : Rimescolamento inatteso in casa Mercedes: l'ingegnere e progettista Aldo Costa cambia e dall'inizio del 2019 diventerà consulente tecnico della squadra di F.1 nell'ottica, come si legge dal comunicato ...

Formula 1 - Petronas cerca sui social l'ingegnere dei fluidi per seguire il team Mercedes : E' così che il petroliere malese, sponsor e partner tecnico del team di Brackley , offrire ai giovani una grande opportunità di entrare nel mondo della Formula 1. La Petronas ha un suo laboratorio ...

Formula Uno - scintille Mercedes-Ferrari per il contatto Hamilton-Raikkonen : ... avrebbe attaccato pesantemente proprio la Rossa per via dell'incidente ad inizio gara tra Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen che ha condizionato la gara del campione del mondo in carica che è poi ...

Formula 1 - GP Silverstone : magia Mercedes spezzata - Vettel lo aveva detto : E' vero che il contatto tra Raikkonen e Hamilton alla curva 3 ha condizionato la gara del campione del mondo che ha dovuto ricostruirla dal fondo, ma anche la penalità di 10 secondi inflitta al ...