Formula 1 | GP Germania | Ricciardo in penalità power unit | partirà dall' ultimo posto in

Formula 1 Germania - Steiner a Magnussen e Grosjean : basta stupidaggini : Hockenheim , basta errori. Haas richiama all'ordine Grosjean e Magnussen , protagonisti , in negativo, nella partenza a Silverstone, costata tanti punti che avrebbero potuto agevolmente essere in ...

DIRETTA Formula 1/ F1 streaming video SKY prove libere Fp1 Fp2 live : torna in pista Giovinazzi! (Gp Germania) : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Germania 2018 Hockenheim: tempi e classifica delle due sessioni, si comincia a girare sul circuito tedesco.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 09:50:00 GMT)

Formula 1 - GP Germania. Raikkonen : 'Il mio distacco è notevole - ma ci sono ancora tanti GP' : Il distacco c'è dalle prime posizioni in classifica, ma Kimi Raikkonen non si dà per vinto e lotterà fino all'ultima curva di questo Mondiale. Il pilota finlandese della Ferrari ne ha parlato nel ...