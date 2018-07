Formula 1 | GP Germania | Hockenheim | un GP che sembra una festa per tre

Formula 1 - GP Germania. Vettel : 'Libere positive - fatte scelte giuste con le gomme. Migliorare su giro secco' : "E' possibile che il caldo influisca ma sabato ci sarà la pioggia e non lo so. Per domenica invece correremo sull'asciutto". E' Sebastian Vettel sorridente e ottimista quello del post prove libere sul ...

Formula 1 - GP Germania. L'analisi tecnica delle prove libere del venerdì : Il quattro volte campione del mondo aveva il potenziale di scendere sotto il muro del 1:13 ma a causa di un giro non perfetto non ci è riuscito. Buono, invece, il tempo realizzato da tutti gli altri ...

Formula 1 - GP Germania. Verstappen : 'Problema con l'olio - tutto risolto'. Ricciardo : 'Rimonta - ci provo' : "C'è stato un problema con l'olio ma è tutto risolto, per il resto è andata bene e la macchina sta funzionando molto bene". Max Verstappen , autore del miglior tempo nelle seconde libere, appare molto ...

Formula 1 - gli orari del GP di Germania in tv :

Formula 1 - GP Germania. Le novità tecniche di Mercedes e Red Bull viste in Germania : Mercedes con interventi nella zona dei bargeboards Mercedes si è presentata sul circuito del Hockenheim con alcuni aggiornamenti nella zona centrale delle W09. Come vediamo dal confronto in basso sono ...

Formula 1 - GP Germania 2018 : la diretta delle prove libere da Hockenheim. A Ricciardo le FP1 - Vettel 4° : LIVE 14:27 20 lug Il punto sulle prime libere È una "pista Ferrari", ma per ora i tempi migliori li fanno segnare Red Bull e Mercedes. Le prime prove libere del GP della Germania si sono chiuse nel ...

Formula 1 - GP Germania : Ricciardo in penalità power unit - partirà dall'ultimo posto in griglia : penalità per Daniel Ricciardo, che in Germania partirà dall'ultimo posto nella griglia di partenza: la Red Bull , infatti, ha ufficializzato la sostituzione di tre elementi della power unit che ...

Formula 1 Germania - Steiner a Magnussen e Grosjean : basta stupidaggini : Hockenheim , basta errori. Haas richiama all'ordine Grosjean e Magnussen, protagonisti , in negativo, nella partenza a Silverstone, costata tanti punti che avrebbero potuto agevolmente essere in ...

