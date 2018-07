Fonti Mef | dimissioni Tria pura fantasia

**Dl Dignità : Fonti Mef - dato presente in relazione tecnica** : A riferirlo fonti del Ministero dell'Economia dopo le dichiarazioni del vicepremier di Luigi Di Maio. La Ragioneria generale dello Stato prende atto dei dati riportati nella relazione per valutare ...

**Dl Dignità : Fonti Mef - dato presente in relazione tecnica** : A riferirlo fonti del Ministero dell'Economia dopo le dichiarazioni del vicepremier di Luigi Di Maio. La Ragioneria generale dello Stato prende atto dei dati riportati nella relazione per valutare ...

**Dl Dignità : Fonti Mef - dato presente in relazione tecnica** : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – Le relazioni tecniche sono presentate insieme ai provvedimenti dalle amministrazioni proponenti, cosi’ anche nel caso del decreto Dignita’, giunto al Mef corredato di relazione con tutti i dati. A riferirlo fonti del Ministero dell’Economia dopo le dichiarazioni del vicepremier di Luigi Di Maio. La Ragioneria generale dello Stato prende atto dei dati riportati nella relazione per valutare ...

**Dl Dignità : Fonti Mef - dato presente in relazione tecnica** : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – Le relazioni tecniche sono presentate insieme ai provvedimenti dalle amministrazioni proponenti, cosi’ anche nel caso del decreto Dignita’, giunto al Mef corredato di relazione con tutti i dati. A riferirlo fonti del Ministero dell’Economia dopo le dichiarazioni del vicepremier di Luigi Di Maio. La Ragioneria generale dello Stato prende atto dei dati riportati nella relazione per ...

Dl dignità - Fonti M5s : 'Faremo pulizia in Ragioneria e Mef' : "Fare pulizia" nella Ragioneria dello Stato e al ministero dell'Economia: è questa l'intenzione annunciata da fonti qualificate M5s dopo la vicenda della relazione tecnica al dl dignità. La tabella "spuntata di notte" sugli 8mila posti in meno è ritenuta un ...

Di Maio smentisce gli 8mila posti di lavoro in meno : numeri non miei - Fonti M5s : ora pulizia in Ragioneria e Mef : Fonti M5s: ora pulizia in Ragioneria e Mef - "Fare pulizia" nella Ragioneria dello Stato e al ministero dell'Economia. E' l'intento annunciato da Fonti qualificate M5s dopo la vicenda della relazione ...

Conti pubblici : Fonti Mef - prematuro indicare obiettivo deficit ora : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “E’ assolutamente prematuro indicare ora l’obiettivo programmatico” del rapporto deficit/pil “che verrà inserito nella Nota di Aggiornamento del Def a settembre”. Così fonti del ministero dell’Economia e delle Finanze.L’Italia, riferiscono, “ha avviato un confronto positivo con la Commissione Europea per valutare i possibili spazi di bilancio per il 2019 da ...

Conti pubblici : Fonti Mef - prematuro indicare obiettivo deficit ora (2) : (AdnKronos) – Il ministro Tria, nella sua audizione nelle Commissioni bilancio di Camera e Senato, osservano, “ha affermato che un rapporto deficit/pil allo 0,8% per il 2019, come è previsto nel Def a legislazione vigente, comporterebbe un aggiustamento troppo drastico e deleterio per la crescita”. Ma, sottolineano appunto, “è assolutamente prematuro indicare ora l’obiettivo programmatico che verrà inserito nella ...

Conti pubblici : Fonti Mef - prematuro indicare obiettivo deficit ora : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “E’ assolutamente prematuro indicare ora l’obiettivo programmatico” del rapporto deficit/pil “che verrà inserito nella Nota di Aggiornamento del Def a settembre”. Così fonti del ministero dell’Economia e delle Finanze.L’Italia, riferiscono, “ha avviato un confronto positivo con la Commissione Europea per valutare i possibili spazi di bilancio per il 2019 ...