Fmi boccia i gialloverdi | Misure non sostenibili

L'FMI boccia flat tax e reddito di cittadinanza e raccomanda l'estensione del Jobs Act per tutti i contratti stabili

(Di venerdì 20 luglio 2018) Roma L'Fmi non è ottimista. Dice che ci sono rischi per l'Europa, anche per le "incertezze" italiane. E a proposito del Belpaese, non vede di buon occhio le scelte di politica economica del governo Lega/M5s.L'ultimo rapporto del Fondo sull'Eurozona se la prende con le"di spesa e fiscali" ipotizzate dal nuovo esecutivo. "Se avranno piena attuazione, forniranno una significativa espansione fiscale, in contraddizione con latà del debito".Il timore è quindi che l'Italia torni a fare deficit per finanziare i tagli alle tasse e il reddito di cittadinanza. Altri sbagliano. Anche la Germania spende troppo, ma compensa con "una storia di sovraperformance delle entrate".Quindi grazie all'economia che va bene e traina il fisco.Uno scenario confermato dall'andamento dei salari riportato dal documento Fmi che vede l'Italia maglia nera in Europa. Tra le maggiori quattro economie ...