Fisica | addio a Richter Burton | scoprì il quarto quark

meteoweb.eu

: Addio ritorno ai vecchi tempi quando non avevo problemi a fare qualsiasi attività fisica. - _lovingparis : Addio ritorno ai vecchi tempi quando non avevo problemi a fare qualsiasi attività fisica. - xpositivemind : RT @fattidisogni: Che tristezza la giornalista che ha scritto l'articolo sull'addio al nubilato di Chiara Ferragni incentrando il tutto sul… - fattidisogni : Che tristezza la giornalista che ha scritto l'articolo sull'addio al nubilato di Chiara Ferragni incentrando il tut… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) E’ morto mercoledì scorso a Palo Alto, in California, all’età di 87 anni, il fisico statunitense, Premio Nobel per laper “il lavoro pionieristico nella scoperta di un nuovo tipo di particella elementare pesante“. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla Stanford University di cui era professore emerito di, titolare dal 1967 della cattedra Paul Pigott. Nel 2012 ha ricevuto il Premio Enrico Fermi dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti d’America. Era membro della National Academy of Sciences, dell’American Academy of Arts and Sciences, dell’American Association for the Advancement of Science, dell’International Union of Pure and Applied Physics, di cui è stato presidente, e dell’American Physical Society. Nel 2001 fu insignito della laurea honoris causa in...