Fiorentina | arriva un altro portiere? Le ultime novità da casa viola

Calciomercato Fiorentina - arriva Gerson : Dopo Bruno Peres e Alisson un altro brasiliano lascia la Roma. Si tratta di Gerson che passa ufficialmente in prestito alla Fiorentina. Il club giallorosso con una nota ha infatti comunicato di avere sottoscritto col club viola il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista. Gerson, arrivato alla Roma nel 2016, ha disputato 42 partite in giallorosso, ...

Fiorentina - ufficiale - arriva Gerson : ANSA, - ROMA, 20 LUG - Dopo Bruno Peres e Alisson un altro brasiliano lascia la Roma. Si tratta di Gerson che passa ufficialmente in prestito alla Fiorentina. Il club giallorosso con una nota ha ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale : arriva Norgaard : ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Thers Nørgaard dal Brøndby IF. Nørgaard, centrocampista centrale, nato il 10 marzo del 1994 a Copenaghen, in Danimarca, firmerà un contratto che lo legherà alla Fiorentina per le prossime quattro stagioni. Il nuovo centrocampista viola nell’ultima stagione con la maglia dei danesi ha collezionato 41 presenze ...

Fiorentina - a cena arriva A. Della Valle : ANSA, - MOENA , TRENTO, , 17 LUG - Visita a sorpresa di Andrea Della Valle questa sera a Moena nel ritiro Della Fiorentina. Il proprietario viola accompagnato dal presidente esecutivo Cognigni ha ...

Calciomercato Fiorentina - è corsa a due con l’Atalanta per arrivare a Pasalic : Il club nerazzurro si è inserito nella trattativa per Mario Pasalic, suona l’allarme in casa Fiorentina La Fiorentina non è l’unico club a seguire Mario Pasalic, sul centrocampista classe ’95 del Chelsea è piombata nelle ultime ore anche l’Atalanta, decisa a compiere il sorpasso sul club viola. Il croato piace eccome a Gasperini, che ha bisogno di sostituire a centrocampo Bryan Cristante, trasferitosi nel corso di ...

Fiorentina - le nuove idee per la porta arrivano dalla Francia : Fiorentina alle prese con la ‘solita’ ricerca del portiere che dovrà sostituire Sportiello, destinato a finire alla Sampdoria La Fiorentina è sempre alla ricerca di un portiere. La pista Gabriel del Milan non convince e Corvino sembra dunque essere alla ricerca di nuovi profili. Secndo quanto rivelato dal Corriere dello sport, ci sarebbero due nuovi nomi nel mirino viola, si tratta di Alban Lafont del Tolosa e Benoit Costil del ...

“Linea giovane” per la Fiorentina : arriva un innesto dalla Svizzera : Fiorentina che guarda sì al presente con Pantaleo Corvino, ma inizia a costruire il futuro con l’innesto di qualche talento di belle speranze La Fiorentina ha ufficializzato l’accordo per il tesseramento del giovane centrocampista centrale svizzero Nicky Stephane Medja Beloko. Nato il 16 febbraio del 2000 a Ebolowa, in Camerun, Beloka era in scadenza di tesseramento dall’F.C. Sion. Il giocatore 18enne firmerà un contratto che ...

Udinese - De Paul verso la Fiorentina? Arrivano conferme dall’agente : De Paul potrebbe lasciare l’Udinese durante la sessione estiva, l’agente ha confermato l’interesse della Fiorentina per il ragazzo “Firenze meta gradita? La Fiorentina costituirebbe uno step successivo ideale per Rodrigo. Vorrebbe restare in Serie A ancora a lungo ed è una piazza incredibile per gli argentini, è vero. Lo dice la storia…”. Le parole dell’agente di De Paul, rilasciate a Tuttomercatoweb, ...