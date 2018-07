Fino a mille euro in cambio di un permesso di soggiorno | nove arresti

Milleproroghe - prima bozza del decreto : riforma intercettazioni slitta al 31 marzo. Il bonus 18enni valido Fino a dicembre : Le nuove norme sulle intercettazioni non entreranno in vigore il prossimo 26 luglio. Nel Milleproroghe che il governo Conte si prepara a varare è contenuto un articolo che “sterilizza” la riforma e posticipa l’attuazione al 31 marzo 2019, dando di fatto il tempo a Lega e M5s di modificare la legge voluta da Andrea Orlando e criticata non solo dalle opposizioni dell’epoca, ma anche dalle varie anime della giustizia. La ...

Pensioni - dal 2019 sono più basse. Tagli Fino a mille euro : Assegni più leggeri per chi andrà in pensione nel 2019. A partire dal prossimo anno, chi si ritirerà dal lavoro percepirà una pensione annua inferiore, mediamente, di oltre l'1% rispetto a chi ci è già andato o ci andrà quest'anno. Il decreto che lo stabilisce è il dm 15 maggio del ministero del lavoro, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, che fissa i coefficienti di trasformazione del montante contributivo validi dal 2019 al 2021 (i ...

HARRY E MEGAN MARKLE/ Le bomboniere sono all'asta : vendute Fino a mille euro! : Oggi ci sarà la prima apparizione pubblica degli sposi, Principe HARRY e Meghan MARKLE, per il settantesimo compleanno del Principe Carlo. Dopo, la coppia, partirà per il viaggio di nozze(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 19:26:00 GMT)