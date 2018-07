festa a Massa per la Notte Bianca | tutti gli appuntamenti

Corea del Nord - per la festa della Repubblica basta test missilistici : ritornano i “giochi di massa” : Il prossimo settembre la Corea del Nord riprenderà i famigerati “giochi di massa” a distanza di cinque dall’ultima edizione. La mani festa zione si terrà in concomitanza con il 70esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare, data in passato festeggiata con test nucleari e missilistici . Segno del nuovo “corso pacifico” intrapreso dal leader Kim Jong-un, impegnato a ricucire il dialogo con la comunità ...

Massacro a Gaza - festa a Gerusalemme per l’ambasciata Usa/ Israele - mons. Faltas : “mai vista tanta rabbia” : Donald Trump manderà video-messaggio per apertura ambasciata Usa a Gerusalemme: ultime notizie, in Israele ci sarà Ivanka e marito. 55 Morti e scontri a Gaza: rivolta palestinesi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:25:00 GMT)