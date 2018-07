Fermato romeno per stupro Piacenza | Salvini Castrazione chimica

agi

(Di venerdì 20 luglio 2018) Undi 34 anni è statoa Milano perché accusato della violenza sessuale denunciata ada una barista di nazionalità cinese. L’uomo, in fuga, è stato identificato e bloccato dai carabinieri. Pregiudicato per altri reati, era agli arresti domiciliari con il permesso di uscire, durante il giorno, per andare al lavoro. La donna, titolare di un bar, ha raccontato agli investigatori di essere stata legata e imbavagliata all’interno del locale, verso l’orario di chiusura, per poi essere violentata per ore. Immediato il commento del ministro dell'Interno, Matteo: "Per i colpevoli di questi reati zero sconti, pena certa da scontare solo in galera e!".