Farmaci antipertensivi e cardiovascolari contenenti Valsartan | ecco cosa dovresti sapere

(Di venerdì 20 luglio 2018) Come noto, l’Agenzia italiana del farmaco ha disposto il ritiro di diversi lotti dia base del principio attivo. “È stato infatti riscontrato un difetto di qualità”, riferisce l’agenzia. “Come misura precauzionale“ l’Aifa e le altre Agenzie europee hanno disposto l’immediato ritiro dallee e dalla catena distributiva di tutte le confezioni interessate. I medicinali a base divengono utilizzati per il trattamento dell’ipertensione arteriosa e dell’insufficienza cardiaca e nei pazienti che hanno subito un infarto cardiaco. In alto l’infografica che spiega i punti chiave relativi al ritiro. “I pazienti che sono in cura cona base didevono verificare se il medicinale che assumono sia presente nella lista dei medicinali coinvolti dal ritiro a scopo precauzionale”, sottolinea l’Aifa. L’elenco, con oltre 700 voci, è ...