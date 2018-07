Fabbricini | “a componenti spiegherò tappe per elezioni Figc”

calcioweb.eu

(Di venerdì 20 luglio 2018) “Secondo me l’assemblea elettiva si potrebbe fare nella prima metà di ottobre”. Lo afferma il commissario straordinario della Figc, Roberto, alla vigilia della riunione cui sono invitate tutte lefederali nella sede di via Allegri. “La mia intenzione è quella di spiegare loro quale sarà il percorso e le tempistiche che porteranno alle prossimedella Federcalcio -spiegaa margine della presentazione del francobollo dedicato ai 120 anni della Figc -. La tempistica è legata chiaramente alla data del 31 luglio, che ormai è diventata ricorrente nel nostro pensiero, quando il governo dovrà dare una risposta sui principi informatori degli statuti federali. Fatto questo passaggio potremo valutare i tempi che certamente saranno brevi. Parliamo dei tempi tecnici per lavorare sullo statuto e quelli necessari per indire ...