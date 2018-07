F1 | Wolff soddisfatto | “felice per il rinnovo di Bottas | rispecchia i valori che

sportfair

(Di venerdì 20 luglio 2018) Il team principal della Mercedes ha commentato ildi, esprimendo la propria soddisfazione per questo accordo Dopo ildi Lewis Hamilton, la Mercedes blinda anche Valtterie conferma la sua line-up per la prossima stagione. Il team di Brackley ha annunciato in un comunicato di avere rinnovato il contratto del pilota finlandese per il 2019 con un’opzione per il 2020. © Photo4 / LaPresse Queste le parole diriportate dal sito ufficiale della scuderia: “è un piacere rinnovare il contratto diper un’altra stagione almeno, soprattutto farlo prima della nostra gara di casa ad Hockenheim. Le prestazioni di Valtteri sono state eccellenti in questa stagione e, senza la sfortuna e alcuni nostri errori, sarebbe in lotta per il titolo piloti. Quando abbiamo preso la decisione di prolungare il contratto di Valtteri, non è stato solo ...