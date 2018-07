F1 | Raikkonen ha già chiara la situazione | “la gestione delle gomme sarà fondamentale per

Formula 1 - GP Silverstone. Vettel : 'Spezzata la magia Mercedes'. Raikkonen : 'Pagato un errore alla curva 16' : "Stamattina temevo non poter nemmeno disputare le qualifiche. Avevo un problema al collo, ma poi è andato tutto bene. Siamo andati vicini alla pole ma il secondo posto è buono e per domani abbiamo ...

F1 - GP Austria 2018 : Verstappen festeggia davanti a Raikkonen e Vettel - ma è grande Ferrari! Ritirate le due Mercedes! : Uno scoppiettante GP d’Austria, nono appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, sorride a Max Verstappen (Red Bull), che vince nel GP di casa per la scuderia, davanti alle due Ferrari di Kimi Raikkonen e di Sebastian Vettel. Per la Mercedes è notte fonda! Ritiro per entrambe le macchine con Lewis Hamilton, che non si fermava anzitempo dal round in Malesia del 2016. Grazie a questo risultato, Seb si riporta in testa alla graduatoria ...