F1 - Raikkonen ha già chiara la situazione : “la gestione delle gomme sarà fondamentale per vincere” : Il pilota finlandese ha parlato dei risultati ottenuti nella prima giornata di libere del Gp di Germania, sottolineando come sarà importante la gestione delle gomme Max Verstappen realizza il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gp di Germania. L’olandese della Red Bull gira in 1’13″085 precedendo le due Mercedes dell’inglese Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas. Photo4/LaPresse Quarto e quinto ...

Formula 1 - GP Silverstone. Vettel : 'Spezzata la magia Mercedes'. Raikkonen : 'Pagato un errore alla curva 16' : "Stamattina temevo non poter nemmeno disputare le qualifiche. Avevo un problema al collo, ma poi è andato tutto bene. Siamo andati vicini alla pole ma il secondo posto è buono e per domani abbiamo ...

F1 - GP Austria 2018 : Verstappen festeggia davanti a Raikkonen e Vettel - ma è grande Ferrari! Ritirate le due Mercedes! : Uno scoppiettante GP d’Austria, nono appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, sorride a Max Verstappen (Red Bull), che vince nel GP di casa per la scuderia, davanti alle due Ferrari di Kimi Raikkonen e di Sebastian Vettel. Per la Mercedes è notte fonda! Ritiro per entrambe le macchine con Lewis Hamilton, che non si fermava anzitempo dal round in Malesia del 2016. Grazie a questo risultato, Seb si riporta in testa alla graduatoria ...

Raikkonen : “Ho già vinto in passato e posso vincere ancora” : Kimi Raikkonen è come sempre calmo e razionale e nega di essere alla ricerca disperata di una vittoria. Il 38enne anche durante il weekend al Paul Ricard non ha commentato le voci secondo cui la Ferrari avrebbe intenzione di sostituirlo con Charles Leclerc nel 2019. La forma del finlandese è stata altalenante nelle ultime stagioni, […] L'articolo Raikkonen: “Ho già vinto in passato e posso vincere ancora” sembra essere il ...