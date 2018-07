F1 | pazza idea di Ricciardo | “felice del passo gara | magari domenica rimonto dalla

Milan - pazza idea Elliott : Gattuso silurato - arriva subito Conte! : Elliott sta seriamente pensando ad Antonio Conte per la panchina del Milan, esonerando mister Gattuso già da questa estate ricca di rivoluzioni In casa Milan si respira da giorni aria di grande cambiamento. Dopo il flop della proprietà targata Yonghong Li, il fondo americano Elliott si è insediato a capo del club rossonero, con intenzioni bellicose. Nella mente di Paul Singer c’è l’idea di cambiare tutto l’assetto ...

Calciomercato Juventus - via Higuain e Rugani per Gimenez : la pazza idea bianconera per la difesa : Gimenez potrebbe essere un’idea per la difesa della Juventus, l’uruguaiano potrebbe arrivare a Torino solo dopo due cessioni importanti La Juventus ha pensato all’attacco con la mossa di Calciomercato più importante della sua recente storia, grazie all’acquisto di Cristiano Ronaldo, ora però il club bianconero pensa anche alla difesa. Grazie alle cessioni celebri di Gonzalo Higuain (liberato dall’arrivo di ...

Inter : i Red Devils tentano Perisic - la pazza idea adesso è Di Maria (RUMORS) : Ivan Perisic è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti al Mondiale di Russi con la sua Croazia. Il calciatore dell'Inter ha dato il meglio di sé nella fase a gironi, salvo riconfermare le sue doti nel corso della semifinale contro l'Inghilterra. Un gol ed un assist a Mario Mandzukic hanno spinto la sua nazionale in finale contro la Francia dove la sua squadra è stata sconfitta, ma lui ha realizzato una bellissima rete. Ovviamente, le ...

pazza idea Fiorentina - c’è l’offerta per Berardi : tutti i dettagli : Fiorentina attivissima sul mercato, Domenico Berardi obiettivo numero uno in questa fase per il ds Corvino: la situazione La Fiorentina tenta il colpaccio. Il club viola è in contatto col Sassuolo per accaparrarsi uno dei calciatori più interessanti del panorama calcistico italiano, vale a dire Domenico Berardi. Secondo quanto rivelato da Skysport, la trattativa è entrata nel vivo in queste ore, una trattativa che sembrerebbe essere ben ...

MotoGp – Vinales - il ritiro di Pedrosa e la pazza idea di uno stravolgimento in Yamaha : “un team Rossi-Morbidelli? Ecco cosa dico” : Le parole di Maverick Vinales dopo l’annuncio di Dani Pedrosa: lo spagnolo della Yamaha contento per la decisione presa dal suo connazionale, nonostante il desiderio di averlo nel nuovo team satellite L’argomento del giorno non può che essere l’annuncio d’addio alla MotoGp di Dani Pedrosa di oggi al Sachsenring. La gara di Valencia sarà l’ultima per il pilota di MotoGp, amatissimo e apprezzato in tutto il ...

Presentazione Cristiano Ronaldo – La pazza idea della Juventus : data e dettagli del sontuoso evento : La Juventus pensa già alla Presentazione di Cristiano Ronaldo: grande evento in vista allo Stadium? Tutti i dettagli Il 10 luglio 2018 sarà una data che i tifosi della Juventus ricorderanno per sempre, una data che entrerà di certo nella storia del club torinese: Cristiano Ronaldo è a tutti gli effetti un calciatore juventino per i prossimi 4 anni. L’attaccante portoghese è attualmente in vacanza in Grecia ma già nei prossimi giorni ...

Mercato NBA – pazza idea Toronto Raptors : rebuilding con Kawhi Leonard al centro del progetto - sacrificati i big : Anche i Toronto Raptors potrebbero provare ad inserirsi nella corsa a Kawhi Leonard: in Canada neanche DeRozan e Lowry sono sicuri di restare Nonostante i botti iniziali siano già finiti, il Mercato NBA prosegue con le ultime trattative per puntellare la rosa in vista della nuova stagione. Ma non solo, in casa Spurs è rimasta ancora irrisolta la questione legata a Kawhi Leonard. La pista Lakers sembra essersi raffreddata, nonostante possa ...

Calciomercato - pazza idea dell’Udinese per l’attacco : Udinese pronta a rafforzare l’attacco della squadra di mister Velazquez, il neo dirigente Pradè al lavoro per accontentare il tecnico Un Calciomercato ricco di sorprese quello al quale stiamo assistendo in questa prima fase. L’Udinese sinora ha lavorato più in uscita che in entrata, ma a breve arriveranno i rinforzi per Velazquez. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ infatti, Giuseppe Rossi, dopo i sei mesi al Genoa, ...

pazza idea Atalanta : offerta per Kranevitter : Il calciomercato dell’Atalanta entra nel vivo, il club si sta muovendo per colmare una lacuna evidente a centrocampo: l’ultima idea Matias Kranevitter, calciatore dello Zenit San Pietroburgo, è finito nel mirino dell’Atalanta. Questa la notizia rivelata da Skysport in merito al mercato del club bergamasco, alla ricerca di un valido sostituto di Cristante. Gli orobici hanno presentato un’offerta al club russo, ...

Juve su Ronaldo - pazza idea. Che fa piacere a tutti... : Alla Juve che certifica il suo appeal e la sua forza economica nell'élite del calcio mondiale non escludendo l'acquisto del più forte al mondo: esiste accostamento migliore? Forse fa gioco anche al ...

Cristiano Ronaldo - pazza idea Juve. Ecco perché si può fare - e perché no - : Sportivamente parlando, è un caso di sindrome di Stoccolma: la vittima che si innamora del 'carnefice'. Sì, la Juve starebbe provando l'impossibile per portare in bianconero Cristiano Ronaldo, il ...

Cristiano Ronaldo - il “giallo” della clausola e la pazza idea Juventus : è davvero un affare possibile? : Cristiano Ronaldo alle prese con scelte difficili che condizioneranno inevitabilmente il proseguo della sua carriera Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sè. Nel bene o nel male, di calciomercato o di prodezze, gira e volta Cristiano Ronaldo è sempre sulle prime pagine dei giornali. Dopo la vittoria dell’ennesima Champions League della sua carriera, il fenomeno portoghese ha fatto capire di voler lasciare il Real Madrid, da lì ...

pazza idea Sampdoria : Sabatini ha pronto un regalo per la trequarti : Walter Sabatini potrebbe portare con sè alla Sampdoria un piccolo regalo per il tecnico Giampaolo, un suo “pupillo” giallorosso La Sampdoria si è garantita i servizi di Walter Sabatini per i prossimi anni. Il dirigente doriano potrebbe portare con sè un regalo, un suo pupillo ai tempi della Roma. Si tratta di Gerson, il quale secondo Premium Sport sarebbe finito nel mirino della Sampdoria per il ruolo di trequartista. Difficile ...