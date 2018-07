F1 - Mercedes | Bottas sul rinnovo | ' Mi piace lavorare con il team ed essere compagno di

Formula 1 - Anche Bottas rinnova con la Mercedes : La Mercedes ha rinnovato l'accordo di collaborazione con Valtteri Bottas, appena un giorno dopo aver annunciato il prolungamento di contratto di Lewis Hamilton. Lewis e Valtteri, dunque, correranno insieme almeno per un'altra stagione, poi la Mercedes deciderà se esercitare l'opzione per tenere il finlandese Anche nel 2020.La strada è tracciata. Valtteri è arrivato in Mercedes nel 2017, prendendo il posto lasciato vuoto dal campione del mondo ...

F1 – Nuova giornata di annunci in casa Mercedes - ufficiale il rinnovo di Bottas : i dettagli del nuovo contratto : Dopo l’ufficialità del rinnovo di Hamilton arrivata ieri, è giunta oggi l’ufficialità del prolungamento di Valtteri Bottas La line-up Mercedes per la prossima stagione adesso è ufficiale, saranno Lewis Hamilton e Valtteri Bottas a guidare le Frecce d’Argento anche nel 2019. Dopo il rinnovo del britannico è arrivato anche quello del finlandese, che ha firmato un contratto annuale con opzione per il 2020. Dunque è certo che ...

F1 - brutte notizie per Bottas a Silverstone : montata la terza power unit sulla Mercedes del finlandese : La Mercedes ha deciso di montare sulla monoposto di Bottas la terza power unit per via dei danni riportati dalla seconda in Austria I timori della vigilia sono stati confermati, la Mercedes si è vista costretta a sostituire la power unit sulla monoposto di Bottas, montando la terza unità. Photo4 / LaPresse Ad obbligare i meccanici di Brackley ad intervenire è stato il guaio patito dal finlandese in Austria, dove il driver di Nastola si è ...

F1 - ansia e preoccupazione in casa Mercedes : svelate le condizioni dei motori di Hamilton e Bottas : Dopo la doppia rottura patita a Spielberg, la Mercedes ha analizzato da vicino le power unit di Hamilton e Bottas in vista della gara di Silverstone Il week-end di Silverstone è ormai cominciato e, in casa Mercedes, a tenere banco sono le condizioni delle due power unit di Hamilton e Bottas fermatesi in Austria. Photo4 / LaPresse Un doppio ritiro per causa tecniche non accadeva al team di Brackley dal 1955, per questo motivo Wolff e i suoi ...

F1 – Sale l’ansia in casa Mercedes - James Allison fa tremare Hamilton e Bottas : “Sanzioni sulla griglia? Speriamo di no” : Il direttore tecnico della Mercedes ha svelato i problemi occorsi a Bottas ed Hamilton in Austria, non escludendo la possibilità di eventuali sanzioni a Silverstone La Mercedes ha fatto luce sui problemi che hanno fermato prima Bottas e poi Hamilton in Austria, un guasto idraulico e la rottura della pompa di benzina le cause del ritiro rispettivamente del finlandese e del britannico. Photo4 / LaPresse Adesso l’attenzione si sposta ...

Gp Austria : la Mercedes di Bottas si rompe dopo pochi giri : Zeltweg - Era saldamente al secondo posto, recuperato dopo una partenza non brillante, ma poi dopo solo 14 giri, la Mercedes di Bottas si è fermata ed è finito così il Gp d'Austria del pilota ...

F1 - Hamilton e Bottas insieme in Mercedes anche nel 2019 : la conferma arriva da… Niki Lauda : Il presidente non esecutivo della Mercedes ha reso noto che Hamilton e Bottas hanno raggiunto l’accordo con la Mercedes per il rinnovo dei propri contratti La Mercedes nel 2019 continuerà con i due piloti attuali Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, come confermato dal presidente non esecutivo Niki Lauda. Photo4 / LaPresse “Garantisco che nel prossimo anno Lewis Hamilton e Valtteri Bottas guideranno per la Mercedes“, ha ...