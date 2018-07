F1 – Hockenheim è dolce per Bottas | il rinnovo rasserena Valtteri | “può fare bene a me ed

sportfair

(Di venerdì 20 luglio 2018)parla dopo le due sessioni di prove libere sul circuito di, il pilota finlandese commenta anche il contratto appena rinnovato con la Mercedes L’undicesimo round del campionato mondiale di Formula Uno ha visto scendere in pista oggi le monoposto per le prime e le seconde prove libere del weekend. Sul circuito didomenica si correrà il Gp di Germania, ma in questo venerdì i piloti hanno valutato la velocità e le problematiche delle loro vetture grazie alle Fp1 ed alle Fp2. Dopo che nella prima sessione di prove a svettare è stato Daniel Ricciardo, nella seconda sessione è stato Max Verstappen ameglio di tutti., che ha appena rinnovato con la Mercedes, ha invece ottenuto nelle Fp1 il quinto tempo e nelle Fp2 il terzo.ha commentato la sua giornata sul circuito tedesco senza dimenticare ildi contratto. Il ...