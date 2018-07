F1 GP Germania | Prove Libere 2 | Red Bull ancora al top | questa volta con Verstappen

F1 - analisi prove libere GP Germania 2018 : grande incertezza a Hockenheim - con Red Bull performanti - Mercedes solide e Ferrari che devono trovare la giusta strada : Cosa ci ha lasciato in eredità il venerdì del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno? Probabilmente le prime due sessioni di prove libere più indecifrabili della stagione. I motivi? Molteplici. Andiamo a vedere quali sono, al netto del miglior tempo di Max Verstappen (Red Bull) davanti alle due Mercedes ed alle due Ferrari. 1:13.085. Questa è la migliore prestazione fatta segnare fino a questo momento sul tracciato di Hockenheim. Lo ha ...

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 2. Max Verstappen precede di un soffio Hamilton e Bottas - poi le Ferrari : Max Verstappen (Red Bull) chiude al comando il venerdì del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno, piazzando, non senza sorpresa, il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere, in 1:13.085 con gomma UltraSoft. Per l’olandese ad Hockenheim notizie buone perché la sua RB14 è eccellente nel primo e, soprattutto, nell’ultimo settore, quello del Motodrom, ma anche meno buone perché la sua vettura ha messo in mostra problemi ...

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 2. Max Verstappen precede di un soffio Hamilton e Bottas - poi le Ferrari : Max Verstappen (Red Bull) chiude al comando il venerdì del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno, piazzando, non senza sorpresa, il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere, in 1:13.085 con gomma UltraSoft. Per l’olandese ad Hockenheim buone notizie perchè la sua RB14 è eccellente nel primo e, soprattutto, nell’ultimo settore, quello del Motodrom, meno buone perchè la sua vettura ha messo in mostra problemi a ...

F1 - GP Germania 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Il computo dei tempi. Ferrari all’inseguimento di Red Bull e Mercedes : C’è ancora la Red Bull davanti a tutti nelle prove libere del GP di Germania. La seconda sessione ha visto Max Verstappen chiudere col miglior tempo, un 1’13″085 sotto il record della pista stabilito da Michael Schumacher anni fa. La Mercedes insegue vicinissima, con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, mentre la Ferrari paga due decimi con Sebastian Vettel e tre con Kimi Raikkonen. La classifica del tempi delle prove libere 2 del ...

DIRETTA FORMULA 1/ F1 streaming video SKY prove libere live : comincia la Fp2! (Gp Germania 2018) : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Germania 2018 Hockenheim: tempi e classifica delle due sessioni, si comincia a girare sul circuito tedesco.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 14:37:00 GMT)

Formula 1 - GP Germania 2018 : la diretta delle prove libere da Hockenheim. A Ricciardo le FP1 - Vettel 4° : LIVE 14:27 20 lug Il punto sulle prime libere È una "pista Ferrari", ma per ora i tempi migliori li fanno segnare Red Bull e Mercedes. Le prime prove libere del GP della Germania si sono chiuse nel ...

LIVE F1 - GP Germania 2018 in DIRETTA : prove libere 2. La Ferrari prosegue il suo lavoro di messa a punto : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Germania di F1. Il più veloce nella prima sessione è stato Daniel Ricciardo, che però domenica scatterà in ultima posizione per la penalizzazione dopo i cambi alla power unit. Dietro di lui Lewis Hamilton, mentre hanno accumulato più ritardo Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. La Ferrari, però, ha dato l’impressione di essersi nascosta, dopo aver girato con la ...

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY prove libere live : la Mercedes rinnova i suoi (Gp Germania 2018) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Germania 2018 Hockenheim: tempi e classifica delle due sessioni, si comincia a girare sul circuito tedesco.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 13:47:00 GMT)

F.1 - GP di Germania - Ricciardo il più veloce nelle prove libere 1 : Il fine settimana del Gran Premio di Germania di Formula 1 è entrato nel vivo. Daniel Ricciardo ha segnato il giro più veloce della prima sessione di prove libere, fermando il cronometro sull'1:13.525. L'australiano della Red Bull Racing ha preceduto la Mercedes di Hamilton per appena quattro millesimi di secondo e di due decimi l'altra RB14 guidata da Max Verstappen.Per Ricciardo un weekend in salita. Già da tempo alla Red Bull erano ...

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 1. Daniel Ricciardo per un soffio davanti a Lewis Hamilton. Quarto Sebastian Vettel : Il GP di Germania si aperto nel segno di Daniel Ricciardo. L’australiano ha piazzato la sua Red Bull davanti a tutti, stampando un tempo di 1’13″525 e prendendosi il primo posto nelle prove libere 1. prove abbastanza interlocutorie, perché qui non si è corso lo scorso anno e di conseguenza i team ne hanno approfittato per trovare i riferimenti con il tracciato di Hockenheim. Ricciardo è stato il più veloce, precedendo di soli 4 ...

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 1. Daniel Ricciardo per un soffio davanti a Lewis Hamilton. Quarto Sebastian Vettel : Il GP di Germania si aperto nel segno di Daniel Ricciardo. L’australiano ha piazzato la sua Red Bull davanti a tutti, stampando un tempo di 1’13″525 e prendendosi il primo posto nelle prove libere 1. prove abbastanza interlocutorie, perché qui non si è corso lo scorso anno e di conseguenza i team, non avendo riferimenti, ne hanno approfittato per trovare i riferimenti con il tracciato di Hockenheim. Ricciardo è stato il più ...

F1 - GP Germania 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Il computo dei tempi. Ferrari… : Daniel Ricciardo timbra il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Germania, undicesima tappa del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Hockenheim il pilota della Red Bull ha fermato il cronometro su 1’13″525, precedendo di 4 millesimi Lewis Hamilton e di 18 centesimi il compagno di squadra Max Verstappen. Alle loro spalle poi la Ferrari di Sebastian Vettel e i due finlandesi Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Di seguito ...

DIRETTA FORMULA 1/ F1 streaming video SKY prove libere live : Ricciardo in testa in FP1 (Gp Germania 2018) : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Germania 2018 Hockenheim: tempi e classifica delle due sessioni, si comincia a girare sul circuito tedesco.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 12:26:00 GMT)

DIRETTA FORMULA 1/ F1 streaming video SKY prove libere Fp1 Fp2 live : torna in pista Giovinazzi! (Gp Germania) : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Germania 2018 Hockenheim: tempi e classifica delle due sessioni, si comincia a girare sul circuito tedesco.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 09:50:00 GMT)