F1 Germania | Verstappen | «E' andata bene e la macchina sta funzionando»

F1 GP Germania - Prove Libere 2 : Red Bull ancora al top - questa volta con Verstappen : Cronaca Anche la sessione pomeridiana è caratterizzata da temperature molto alte: il termometro dell'asfalto supera i 55°C. Sainz con le medium è il primo a lasciare i box e a fermare il cronometro:...

F.1 - GP di Germania - Verstappen davanti alle Mercedes nelle libere 2 : Max Verstappen è stato il più veloce in pista nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Germania. L'olandese della Red Bull ha fermato il cronometro in 1:13.085, precedendo di una manciata di millesimi le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Quarto e quinto tempo per le Ferrari, con Vettel davanti a Raikkonen.Mercedes sugli scudi. Hamilton ha chiuso in seconda posizione, accusando un ritardo dal battistrada di soli ...

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 2. Max Verstappen precede di un soffio Hamilton e Bottas - poi le Ferrari : Max Verstappen (Red Bull) chiude al comando il venerdì del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno, piazzando, non senza sorpresa, il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere, in 1:13.085 con gomma UltraSoft. Per l’olandese ad Hockenheim notizie buone perché la sua RB14 è eccellente nel primo e, soprattutto, nell’ultimo settore, quello del Motodrom, ma anche meno buone perché la sua vettura ha messo in mostra problemi ...