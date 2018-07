F1 Germania | Libere 1 | il leader è Ricciardo | 4° Vettel

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 1. Daniel Ricciardo per un soffio davanti a Lewis Hamilton. Quarto Sebastian Vettel : Il GP di Germania si aperto nel segno di Daniel Ricciardo. L’australiano ha piazzato la sua Red Bull davanti a tutti, stampando un tempo di 1’13″525 e prendendosi il primo posto nelle prove libere 1. prove abbastanza interlocutorie, perché qui non si è corso lo scorso anno e di conseguenza i team ne hanno approfittato per trovare i riferimenti con il tracciato di Hockenheim. Ricciardo è stato il più veloce, precedendo di soli 4 ...

F1 - GP Germania 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Il computo dei tempi. Ferrari… : Daniel Ricciardo timbra il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Germania, undicesima tappa del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Hockenheim il pilota della Red Bull ha fermato il cronometro su 1’13″525, precedendo di 4 millesimi Lewis Hamilton e di 18 centesimi il compagno di squadra Max Verstappen. Alle loro spalle poi la Ferrari di Sebastian Vettel e i due finlandesi Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Di seguito ...

F1 - GP Germania 2018 : Antonio Giovinazzi torna in pista! Al volante dell’Alfa Romeo Sauber nelle prove libere : Antonio Giovinazzi tornerà in pista in Formula 1 nelle prove libere 1 del Gran Premio di Germania, al volante dell’Alfa Romeo Sauber C37. Il 24enne pugliese, reduce dall’esperienza nella 24 Ore di Le Mans con la classe GTE-Pro, prenderà il posto di Marcus Ericsson e affiancherà il sempre più protagonista Charles Leclerc. Il terzo pilota della Ferrari aveva corso in una sessione ufficiale per l’ultima volta lo scorso novembre, nel Gran Premio di ...

MotoGp Germania - Libere4 : bene Dovizioso - Rossi è 9° : SACHSENRING - Dovizioso sprinta e fa il miglior tempo nelle Libere4 dopo la brutta prova nelle L3. Segue Iannone a 22 millesimi. Poi Lorenzo, Petrucci, Espargarò e Rins. Nella top ten a pochi minuti ...