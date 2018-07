F1 Germania | Hamilton | «Contattato da un altro team | ma non ci ho mai pensato»

LIVE F1 - GP Germania 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Riparte il duello tra Vettel e Hamilton : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Germania , undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sullo storico tracciato di Hockenheim, monoposto e piloti sono pronti ad esibirsi per regalare emozioni al pubblico tedesco, desideroso di gustarsi il confronto tra Sebastian Vettel , sulla Ferrari, e le Mercedes. Una sfida in cui il teutonico Vettel vorrà conquistarsi i favori del tifo, dimostrando che la SF71H ...

F1 Gp Germania : Vettel a 360° su circuito - Ferrari e Hamilton : HOCKENHEIM - ' Non so perché ci sia voluto tanto tempo, ma a me non importa più di tanto ciò che fanno gli altri. So qual è la mia missione e so quel che vale per me '. Così Sebastian Vettel della ...