F1 | analisi prove libere GP Germania 2018 | grande incertezza a Hockenheim | con Red Bull

F1 - analisi prove libere GP Austria 2018 : Mercedes perfette - ma Vettel non è distante - Red Bull in crisi di gomme - ottima Haas : Il venerdì del Gran Premio di Austria 2018 della Formula Uno sul tracciato del Red Bull Ring ha ribadito il ritorno prepotente della Mercedes. Le Frecce d’argento hanno dominato entrambe le sessioni di prove libere odierne sia sul giro secco che sul passo gara, con il solo Sebastian Vettel in grado di opporsi a tale strapotere. Più in difficoltà le Red Bull che soffrono a livello di gomme, mentre nelle ultime posizioni troviamo le solite ...

F1 - GP Francia 2018 : analisi prove libere. La Mercedes impressiona - ma la Ferrari è ottima sul passo gara - bene Red Bull e Haas : La prima giornata di prove libere in vista del Gran Premio di Francia di Formula Uno di Le Castellet di domenica ha segnalato due aspetti di capitale importanza: in primis che Lewis Hamilton ha la chiara intenzione di dominare il fine settimana in terra di provenza, il secondo che la Ferrari, distante sul giro secco, è la migliore in ottica passo gara. Ma, andiamo con ordine. Il più veloce di queste prime tre ore di lavoro sul tracciato ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : analisi prove libere. Ducati e Yamaha partono bene - la Honda rincorre - la Suzuki è solo Iannone : il campione del mondo in carica aveva chiuso in 1:39.882 la FP1, mentre nella FP2 non è andato oltre l'1:39.990. Come sempre il numero 93 ha lavorato sulla durata delle gomme e, da domani, tornerà a ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : analisi prove libere. Ducati e Yamaha partono bene - la Honda rincorre - la Suzuki è solo Iannone : Se qualcuno poteva pensare che la vittoria di Jorge Lorenzo al Mugello fosse stata la classica “rondine che non fa primavera”, la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2018 della MotoGP lo ha smentito nettamente. Il maiorchino, infatti, ha dominato la scena, specialmente nella FP2, confermando di trovarsi finalmente a proprio agio sulla moto di Borgo Panigale. Vedendo la sua firma per il prossimo anno con il ...

MotoGP - analisi prove libere GP Mugello 2018 : Andrea Iannone impressiona - la Ducati si lecca le ferite - bene la Yamaha - la Honda è solo Marquez : Il fatto che si possa parlare di quanto successo oggi al Mugello a livello di tempi e prestazioni è già di per sè una nota positiva di questo venerdì del Gran Premo d’Italia della MotoGP. L’incidente occorso a Michele Pirro (Ducati) poteva davvero stravolgere ogni ragionamento. La wild card del team di Borgo Panigale è andata a schiantarsi ad oltre 340 chilometri orari rovinando pesantemente sull’asfalto della curva San Donato. ...

F1 - analisi prove libere GP Monaco 2018 : Red Bull imprendibili - Ferrari e Mercedes rincorrono - bene Renault e McLaren - male le Haas : Cosa ci ha detto la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Monaco 2018 di Formula Uno, rigorosamente di giovedì come tradizione monegasca? Il primo verdetto emesso, come era pronosticabile, è che la Red Bull sia la vettura migliore sui saliscendi del Principato e sulle sue curve lentissime. In secondo luogo abbiamo appreso che Ferrari e Mercedes dovranno forzare parecchio per mettersi alle spalle le vetture di Milton Keynes, mentre ...

MotoGP - GP Francia 2018 : analisi prove libere. Bene Andrea Dovizioso e le Yamaha - ma Marquez spaventa : I primi novanta minuti di prove libere del Gran Premio di Francia della MotoGP hanno regalato diversi spunti interessanti. Dalla sorpresa di una Ducati migliore moto di questo venerdì, alla risalita della Yamaha, alla ennesima conferma di Marc Marquez. Tra temperature basse, specialmente al mattino, e numerose scivolate, andiamo ad analizzare nello specifico le prime due sessioni di prove libere disputate a Le Mans. Andrea Dovizioso non solo ha ...